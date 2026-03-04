雙B上榜！5年後「最燒錢」5款豪華車揭曉

1]

〔財經頻道／綜合報導〕購買新車時，需要考慮的關鍵因素不僅僅是售價，還包括隨著時間的推移，車輛的維護和維修費用，外媒報導，根據Car Edge分析大量汽車數據，找出5年後維護成本最高的5款豪華車，賓利則以1萬2032 美元（約新台幣38.19萬）維護費用高居第1，至於國人最愛雙B也都在榜上。

專家表示，如果您正在尋找豪華座駕，請記住要做好盡職調查和研究，權衡保養和維護成本與車輛的要價，否則您不僅要支付高昂的購車款，還要支付後續高額維護費用。

《GOBankingRates》報導，新車的成本會隨著使用時間的延長而增加，Car Edge分析了大量汽車數據，找出5年後維護成本最高的豪華車，而GOBankingRates從他們的榜單中篩選出5款5年或更長時間使用成本最高的車型，並按5年維護成本從高到低進行了排名。

雖然每個品牌都以其高品質和地位而聞名，但隨著時間的推移，它們往往也會帶來極高的維修和保養成本。以下5款最燒錢車，依序為賓利（Bentley）5年維護費用為1萬2032 美元（約新台幣38.19萬）、Land Rover護費用為5752美元（約新台幣18.26萬）、BMW維護費用為5145美元（約新台幣16.33萬）、Jaguar維護費用為4933美元（約新台幣16.66萬）、賓士（Mercedes-Benz）維護費用為4217美元（約新台幣13.38萬）。

