中東戰火蔓延雲端！AWS遭襲受損 急籲企業緊急跨境備援

受中東戰火波及，AWS建議在當地運行工作負載的企業立即備份資料，並在可行情況下將應用與流量遷移至其他AWS區域，以降低營運風險。

〔記者邱巧貞／台北報導〕隨著伊朗對海灣地區展開報復性飛彈與無人機攻擊，亞馬遜雲端服務中心（AWS）位於中東的多個可用區（Availability Zones）出現服務中斷與連線品質下降，事件主因為阿拉伯聯合大公國（UAE）境內的資料中心遭無人機直接攻擊，引發火災並導致電力中斷。

隨著區域衝突升溫，伊朗向海灣多國發射飛彈與無人機，目標涵蓋阿聯、巴林、沙烏地阿拉伯、科威特與卡達境內的美軍基地及相關設施，AWS資料中心亦受波及。

根據外媒《The Register》報導，此次事故發生於美國與以色列對伊朗發動軍事打擊的隔日。AWS隨後著手調查其UAE區域（ME-CENTRAL-1）中mec1-az2可用區的異常情況，並證實設施因無人機擊中產生火勢，當地政府為控制火勢而緊急切斷電力供應。

電力中斷隨後又波及UAE區域另一可用區mec1-az3，使該區域三個可用區中有兩個嚴重受損，連帶衝擊Amazon S3等核心服務。AWS指出，S3的設計可承受單一可用區失效，但當同一區域內兩個可用區同時受損時，資料寫入與讀取將出現極高失敗率。

AWS表示，資料中心修復工作仍在進行，原因包括設施本體、冷卻與供電系統的修復，以及與當地政府協調並進行安全評估，以確保人員作業安全。

除了阿聯，AWS位於巴林的ME-SOUTH-1區域亦出現中斷。當地設施因無人機攻擊在附近造成物理衝擊，引發局部電力問題，電力尚未恢復。

亞馬遜表示最新狀況可參考AWS Health Dashboard（https://health.aws.amazon.com/health/status），該平台為AWS官方即時服務狀態公告系統，公布受影響區域與服務狀況，以及後續復原進度。

AWS同時也提醒客戶，區域衝突仍在持續，中東整體營運環境依然充滿不確定性，建議在當地運行工作負載的企業立即備份資料，並在可行情況下將應用與流量遷移至其他AWS區域，以降低營運風險。

反觀台灣處於地緣政治高敏感地區，政府多年來強化我國整體通訊網路韌性，確保通訊網路於緊急狀況時，仍有可用且安全之通訊網路，這在資安專家眼中並非口號，而是具體工程實踐。

資安專家鄭加海指出，台灣近年持續強化通訊基礎建設韌性，包括多條國際海底光纜分散路徑風險，避免單一路徑中斷；衛星與微波備援鏈路，於實體線路受損時能即時補位；此外，固網、行動網與衛星並行運作的異質架構，避免單點失效（Single Point of Failure）等，無論是遇到地震、海纜意外中斷，或大規模資安攻擊，系統皆已預先納入備援與切換機制，強化整體抗衝擊能力。他認為，一旦面臨重大衝擊並不等於全面斷網，關鍵在於衝擊發生時，能否具備持續營運並迅速恢復的能力，這才是數位韌性的真正實力。

