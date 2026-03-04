台日高端市場分化？專家曝台灣頂端客消費「外遊」 日本靠這點超車

Valmont法爾曼台灣、日本區總經理Linda觀察到，台灣高端消費族群在出國旅遊時，也順勢將高單價保養品採購轉向海外，日本市場近年則因各國觀光客湧入創造市場紅利。（擷自官網、品牌提供）

〔記者邱巧貞／台北報導〕在全球精品美妝市場動能轉換之際，台、日高端消費結構正出現微妙變化。瑞士頂級保養品牌 Valmont法爾曼台灣、日本區總經理Linda ，自台灣同步接手管理日本市場逾4年來，觀察到兩地高端市場呈現鮮明對比，而最關鍵的差異：在於台灣高端客「出遊」所帶動的消費流向轉變，以及日本市場的「觀光」紅利。

首先看台灣市場，Linda表示，台灣頂端客的購買實力依舊強勁，但近年百貨通路卻明顯承壓，核心原因在於消費「出遊」，這群具備高購買力的族群在出國旅遊時，也順勢將高單價保養品採購轉向海外市場，形成「消費力隨出遊外流」的現象。換言之，並非不買，而是改在國外購買，台灣本地市場自然承壓。此外，演唱會與各類體驗型消費，也分散了一般消費者原本留在國內的美妝可支配所得。

相較之下，日本市場則吃到觀光紅利。Linda觀察，品牌在日本四年來業績持續成長，但呈現兩極化態勢。當地一般大眾消費動能偏保守，真正支撐整體業績的兩大支柱，一是穩定貢獻的在地高階客群，二是觀光客的強勁回流。龐大的海外旅客消費填補了內需缺口，使日本市場在兩極化趨勢下仍能維持成長動能。

在消費行為上，日本市場也呈現有趣差異。Linda指出，在大眾市場，「名人代言」往往是品牌快速成長的催化劑；然而對於真正的頂端高階客而言，邏輯則不同。這群客人性格內斂，不輕易被廣告說服，反而極度重視療程效果與專業度。

因此，Valmont在日本捨棄大規模百貨拓點、僅4個百貨專櫃，而聚焦在港麗（Conrad）、四季（Four Seasons） 、Ritz-Carlton等頂級飯店SPA，透過完整護膚療程建立品牌價值，對他們而言，只要效果顯著，價格並非首要考量。此外，日本高端客對「瑞士製造」抱持高度信任，認為其象徵純淨、嚴謹與科研實力。這種對原產地與研發背景的信賴，使品牌在高階市場建立穩定忠誠度。

在整體保養趨勢，保濕類產品約佔整體護膚市場四成，維持肌膚穩定已成日常核心需求。Valmont近期推出全新「HYDRA³ 3D 雲萃活水系列」，導入新世代保濕科技與創新成分「雲萃活性因子」，回應現代肌膚對穩定與舒適膚感的期待。

品牌溯源瑞士阿爾卑斯山，嚴選珍稀龍膽草並與極地嗜氧菌共同發酵，萃取出核心保濕成分，結合經典「三離子複合 DNA」，幫助肌膚更顯澎潤細緻。全系列共五款單品，包括3D雲萃活水精霧、3D雲萃活水精華、3D雲萃活水盈潤霜、3D雲萃活水塑眼精華與3D雲萃活水磁潤面膜，依不同情境設計，幫助打造穩定而持久的水循環機制。

