美股收盤》美伊戰局動盪！道瓊跌403點 台積電ADR挫逾4％

〔即時新聞／綜合報導〕美伊衝突持續，令市場動盪不安，週二美國股市再次出現劇烈波動，不過隨著美國總統川普的聲明，似乎緩解了這些擔憂。週二道瓊工業指數盤中一度下跌約1200點，終場跌403.51點、0.83%，標普500指數下跌0.94%，那斯達克指數下跌1.02%，費城半導體指數重挫4.58%，台積電ADR續跌4.33%，收在353.13美元。

綜合外媒報導，以色列和美國軍隊襲擊伊朗境內目標，引發伊朗在海灣地區進行報復性打擊，衝突也蔓延至黎巴嫩。伊朗革命衛隊指揮官宣布關閉全球最重要的原油運輸通道荷姆茲海峽，揚言伊朗將焚毀任何試圖通過該通道的船隻，此舉加劇貿易擔憂，油價也大幅上漲，投資人擔心這場已持續4天的衝突會對通膨造成影響。

川普週二下午表示，如有必要，美國海軍將護送油輪通過荷姆茲海峽。他在Truth Social網站上發文表示：「無論如何，美國都將確保世界能源自由流通。美國的經濟和軍事實力是地球上最強大的，未來還將有更多行動。」

幾家大型科技公司如輝達跌1.27%，AMD跌3.86%，微軟漲1.35%，亞馬遜漲0.16%，蘋果跌0.37%，特斯拉跌2.70%，Meta漲0.23%，Alphabet跌0.91%。

道瓊工業指數下跌403.51點或0.83%，收48501.27點。

標準普爾500指數下跌64.99點或0.94%，收6816.63點。

那斯達克指數下跌232.17點或1.02%，收22516.69點。

費城半導體指數下跌372.47點或4.58%，收7764.88點。

