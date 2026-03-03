公勝保經去年營收創新高 本月底興櫃轉上櫃

公勝保經董事長蔡聖威。（記者吳欣恬攝）

〔記者吳欣恬／台北報導〕公勝保經2025年全年營收47.15億元創歷史新高，EPS來到7.86元，今年度每股擬配發約6.81元的股利，配發率高達86%，近3年股利配發率也都超過75%。公勝保經今舉辦上櫃前媒體茶會，預計三月底掛牌。董事長蔡聖威期許，未來成為有漂亮EPS、股價3位數的「小而美」金融股。

公勝保經董事長蔡聖威指出，公勝保經1993年於高雄成立，資本額僅200萬元；2002年更一度面臨財務危機，負債最高達8000萬元，2009年中山大學財管所畢業的蔡聖威進入公勝時，自嘲是幫忙還債的「負二代」。後來他從父母和其他工作夥伴身上，逐漸找到責任感和使命感，2018年接任總經理、2025年正式接任董事長。

2025公勝全年營收來到47.15億元，創歷史新高，並締造EPS 7.86元的佳績。日前董事會也通過發放股利的決議，今年度擬發放現金股利新台幣1.5億元，依目前流通在外股數2200萬股計算，每股配發約6.81元的股利。根據統計，公勝保經近年股利配發率超過75%。

身為二代接班人的蔡聖威表示，一開始決定上櫃也面臨父母的反對和質疑，但他因3理由堅持上櫃：首先，是永續經營的目標；在申請ISO認證的過程，意識到沒有外力很難從內部推動改變，透過上櫃引入外部券商輔導，強迫建立制度；其次，是透過上櫃提升品牌形象，讓公勝從400多家保經公司中脫穎而出，進而吸引優秀人才，朝向永續經營。

蔡聖威強調，公勝不只要吸引業務人才，還包括經營管理方面的專業經理人，而過去此類人才只會去保險公司，認為保經公司規模小也缺乏制度，很難運作，因此他希望透過上櫃建立制度、吸引人才。

最後，上櫃後進入資本市場，將有更多資源和工具，有助公司長期發展。他透露，未來不排除併購、發行債券和CP等。經過溝通後，蔡聖威終於獲得父母的認可，他表示，二代要順利接班，最重要是第一代願意聽第二代的意見，勇敢放手讓第二代嘗試。

目前公勝興櫃價收117元，股息殖利率為5.8%，2025年5月最高價來到165元。蔡聖威說，公勝資本額僅2.2億元，未來會維持輕資產、低股本。他看好2026年營收有機會續創新高，期許公勝能成為有漂亮EPS、股價三位數的「小而美」金融股。

公勝自2021年起推動業務專業化、客群高端化、團隊菁英化三大方針，不再追求「人海戰術」，而是專注於培育高產值人才；到了2025年，公勝的MDRT百萬圓桌會員數達614人，蟬聯保經業第一，加上今年1至2月已新增160位，朝千人目標邁進。

蔡聖威指出，在未來發展策略上，因應人口結構與保險市場的趨勢，持續深化三大戰略方針，培育高產值財務顧問人才、持續深耕高端客群，打造業務MDRT與COT領先團隊。#

