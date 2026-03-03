5款值得購買、至少能開15年的SUV 雙田囊獲專家肯定

專家推薦至少能開15年的五款SUV。（法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕想買一輛至少能開15年的SUV嗎？如果您想要一款可靠且維護成本低的家用SUV，外媒Gobankingrate在對汽車專家進行調查後，選出以下五款車型。

1. 本田CR-V

CR-V除了汽油車，還有混合動力版本，燃油效率更高。「本田CR-V憑藉其可靠性、靈活的內部空間和低廉的用車成本，二十多年來一直是暢銷車型」，CarEdge首席執行長扎克·謝夫斯卡解釋說，「對於那些想要一輛不會頻繁進修理廠的緊湊型SUV的買家來說，它是最穩健的選擇之一。」

2. 豐田RAV4油電車

作為CR-V的主要競爭對手，RAV4長期以來一直是備受歡迎的緊湊型、經濟型SUV，這絕非偶然。它們提供可靠、安全的家用駕駛體驗，經久耐用。

NX Auto Transport的創始人Carl Rodriguez將RAV4的長壽歸功於其先進的防腐蝕技術。從統計數據來看，RAV4 混合動力車是2025年最可靠的SUV。據報導，它的保險索賠率僅為 9.68%，這著實令人印象深刻。JD Power 將RAV4 評為今年最可靠的緊湊型SUV，這並不令人意外。

3. 豐田4Runner

想買一輛更硬朗的SUV？不妨看看豐田4Runner，它本質上是一款採用非承載式車身結構的卡車，只是外形像SUV。

馬克·斯基爾文是Cash Auto Salvage公司的創辦人，他專門回收廢棄的老舊車輛。他發現很多老款4Runner即使開了二十年依然性能良好。 雖然它們的結構和卡車類似，但只要保養得當，行駛里程超過30萬英里都沒問題。

4. 本田Pilot

如果你正在尋找一款三排座SUV，本田Pilot絕對是最佳選擇之一。從安全性到可靠性，它都是出色的家庭用車​​。斯基爾文補充道：「那款V6引擎極為可靠，本田的可靠性口碑並非行銷噱頭」。

5. Lexus GX 550

作為一款豪華車型，LexusGX 550在可靠性方面依然遙遙領先。豐田旗下的高端品牌Lexus 秉承了母公司一貫的高品質標準和精湛的製造工藝。

「重新設計的Lexus GX兼具豪華感和強大的越野性能」，謝夫斯卡解釋道：「它的可靠性也遠遠超出同級競爭對手。根據CarEdge的數據，車主在前五年內的保養費用預計約為2700美元。」對於任何一款全尺寸SUV來說，這都令人印象深刻，而對於一款豪華車來說，更是如此。

