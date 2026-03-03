自由電子報
大樂透頭獎連3摃 大小紅包最後一期4590萬全送出

2026/03/03 22:00

今晚大樂透頭獎摃龜，春節大紅包開出27組。（記者鄭琪芳攝）今晚大樂透頭獎摃龜，春節大紅包開出27組。（記者鄭琪芳攝）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕今晚（3日）大樂透頭獎連3摃，台彩預估下期（6日）頭獎累積金額上看1.6億元。大樂透春節加碼則是最後一期，4590萬大小紅包加碼獎金全數送出，本期大紅包開出27組，每組大紅包獎金137萬370元，總中獎注數32注，其中23組為單注中獎，3組為2注均分，1組為3注均分，；小紅包開出40組，每組小紅包獎金為22萬2500元，總中獎注數50注，其中32組為單注中獎，7組為2注均分，1組為4注均分。

根據今晚開獎結果，本期大樂透中獎號碼「05、26、27、35、45、46」，特別號「37」；大樂透春節大紅包中獎號碼「06、07、12、15、18、24、30、31、41」；春節小紅包獎號「21」。

另外，本期今彩539中獎號碼「02、19、21、32、35」；39樂合彩中獎號碼「02、19、21、32、35」；49樂合彩中獎號碼「05、26、27、35、45、46」。本期3星彩中獎號碼「625」；4星彩中獎號碼「6862」。

