自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

中資「爛尾摩天樓」遺禍在洛杉磯 惡名昭彰塗鴉建物可望重生

2026/03/03 21:50

泛海廣場是中資企業在美國的爛尾樓，聳立於美國加州洛杉磯市中心、佈滿塗鴉。（法新社）泛海廣場是中資企業在美國的爛尾樓，聳立於美國加州洛杉磯市中心、佈滿塗鴉。（法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕一座聳立於美國加州洛杉磯市中心、佈滿塗鴉的摩天建築「泛海廣場綜合大樓」（Oceanwide Plaza）可望即將重獲新生。此前其最大的債權人已同意從破產中收購這個臭名昭著的停滯項目。該項目的工程在2019年停滯，當時前中國業主在向住宅、酒店和零售開發項目投入超過10億美元後遇到了財務困難。

泛海廣場是中資企業在美國的爛尾樓，兩年前，這三棟建築引起了全球關注，當時跳傘者和銅竊賊開始闖入，塗鴉藝術家在空置公寓的大窗戶上塗鴉。

現在，KPC集團與該專案原承包商Lendlease的合資企業已達成協議，將以4.7億美元收購泛海廣場綜合大樓。該合資企業預計還將投入8億美元完成該項目。

這些色彩繽紛、高達55層的摩天大樓吸引了許多攝影師和塗鴉愛好者青睞，但洛杉磯市政府官員對此很頭痛。根據法庭文件，官方花了380萬美元用於警力部署和建造14英尺高的圍欄，以阻止擅闖者。然而，這些建築物依然佈滿了塗鴉。

新業主們押注即將到來的世界盃和奧運會，將會刺激洛杉磯遭受重創的市中心復甦。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財