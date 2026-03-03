中資「爛尾摩天樓」遺禍在洛杉磯 惡名昭彰塗鴉建物可望重生

泛海廣場是中資企業在美國的爛尾樓，聳立於美國加州洛杉磯市中心、佈滿塗鴉。（法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕一座聳立於美國加州洛杉磯市中心、佈滿塗鴉的摩天建築「泛海廣場綜合大樓」（Oceanwide Plaza）可望即將重獲新生。此前其最大的債權人已同意從破產中收購這個臭名昭著的停滯項目。該項目的工程在2019年停滯，當時前中國業主在向住宅、酒店和零售開發項目投入超過10億美元後遇到了財務困難。

泛海廣場是中資企業在美國的爛尾樓，兩年前，這三棟建築引起了全球關注，當時跳傘者和銅竊賊開始闖入，塗鴉藝術家在空置公寓的大窗戶上塗鴉。

請繼續往下閱讀...

現在，KPC集團與該專案原承包商Lendlease的合資企業已達成協議，將以4.7億美元收購泛海廣場綜合大樓。該合資企業預計還將投入8億美元完成該項目。

這些色彩繽紛、高達55層的摩天大樓吸引了許多攝影師和塗鴉愛好者青睞，但洛杉磯市政府官員對此很頭痛。根據法庭文件，官方花了380萬美元用於警力部署和建造14英尺高的圍欄，以阻止擅闖者。然而，這些建築物依然佈滿了塗鴉。

新業主們押注即將到來的世界盃和奧運會，將會刺激洛杉磯遭受重創的市中心復甦。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法