大谷翔平全球限量版「錶」真情 親自出鏡談經典賽

精工發布了一段由大谷翔平親自出鏡的特別採訪視頻，他在視頻中表達了對世界棒球經典賽賽事的熱情。（截圖取自網路）

〔財經頻道／綜合報導〕2026年世界棒球經典賽將於3月5日至18日於東京巨蛋開打，日本鐘錶品牌精工（Seiko）已成為經典賽的官方全球贊助商，為此，精工發布了一段由大谷翔平親自出鏡的特別採訪視頻，他在視頻中表達了對這項賽事的熱情。同時，精工也推出支援活動，並開始接受精工Prospex「大谷翔平2026限量版」（型號為SBDC191）腕錶的預訂。

在發布的採訪影片中，大谷翔平分享他對即將到來的2026年世界棒球經典賽的感想。影片可在精工官網和官方YouTube頻道觀看。

請繼續往下閱讀...

此外，與影片發布同步啟動的「2026年世界棒球經典賽支援活動」，為購買價值11萬日圓（含稅）及King Seiko、Seiko Prospex或Seiko Astron腕錶的顧客，提供一份印有世界棒球經典賽標誌的原創紀念品。活動數量有限，送完為止。

精工同時發表大谷翔平2026限量版的兩款腕錶「Seiko Prospex Divers 1965 Heritage Shohei Ohtani 2026限量版」，這兩款腕錶將於2026年4月24日起正式販售。它們以「Divers 1965 Heritage」為原型，傳承了日本首款國產潛水錶在1965年問世的經典設計。

腕錶具備300米防水性能，可進行空氣潛水。作為限量版，錶冠上錒刻有大谷翔平的球衣號碼「17」。其他亮點還包括大谷翔平親筆簽名的錶扣。限量版腕錶的零售價為28萬6000日圓。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法