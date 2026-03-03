楊瓊瓔質疑ART尚未通過恐衝擊產業 卓榮泰：整體稅率成下降趨勢

行政院今於立法院專案報告台美關稅談判成果，並備質詢。（記者羅沛德攝）

〔記者陳治程／台北報導〕行政院長卓榮泰今（3）於立法院報告台美關稅談判成果，並備質詢。期間，國民黨立委楊瓊瓔針對美國總統川普引用IEEPA課對等關稅生變、國內產業支持經費提出質疑；卓榮泰表示，ART雖尚待通過、適用122條款「10%+MFN」稅率，整體關稅仍較先前更低，也強調至多930億台幣的支持方案，由公股銀行進行中，要產業界安心。

楊瓊瓔指出，總統曾對外說明台灣已爭取到「15%不疊加」的優惠條件，但122條款已於2月24日生效，外界關注工具機與機械設備出口美國，究竟適用ART架構下的不疊加待遇，還是必須承受122條款下10%關稅再加最惠國（MFN）稅率的疊加效果。她質疑，在ART尚未送交立法院審議、尚未生效前，產業面臨的實際關稅制度為何，政府是否已清楚盤點衝擊。

卓榮泰回應，ART目前尚未完成國會審議程序，並未正式生效，因此現行適用稅率為122條款的「10%+MFN」，儘管如此，仍比先前暫行稅率的「20%+MFN」要低、整體呈下降趨勢。至於ART的「關稅15%不疊加」，則屬已談妥、待完成的階段，是爭取後續條件的重要基礎。

楊進一步關切，在122條款稅率下是否有產業實際稅負不減反增，質詢行政部門是否已完成產業別盤點及風險評估？強調，美方關稅法源反覆變動，成為企業在中長期接單、投資規劃的衝擊源頭；另質疑經濟部編列的460億元支持經費，是否足夠因應後續變數？

卓榮泰說明，中央原因應32%對等關稅，規劃整體880億至930億元的支持方案，隨著稅率將為10%或15%，風險程度已有下降；此外，卓表示，政府目前也已委託公股銀行主動致電中小企業，了解其在關稅變動中的貸款、保證或資金週轉需求，搭配經濟部產業輔導團等資源提供相關協助。

卓榮泰重申，政府並無意退場或重啟談判，而是在制度變動中鞏固談判成果，儘速讓產業界能有所依循、安心布局。

