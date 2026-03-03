在台積電亞利桑那分公司工作 高中學歷也有機會！

大峽谷大學正與台積電合作推出一項由該行業資助的為期11週的課程，課程結束後，學員可能會獲得台積電亞利桑那分公司的工作機會。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕進入台積電在美國亞利桑那分公司工作，不一定就需要大學以上學歷，只要參加州政府與台積電等產學合作課程訓練，高中畢業就有資格為台積電效力。

美媒報導，大峽谷大學（Grand Canyon University）正與台積電合作，推出一項由該行業資助的為期11週的課程，該課程結束後學員可能會獲得台積電亞利桑那分公司的工作機會。

該計畫於去年夏天啟動，已有51名學生參加，其中35名學生畢業後已在台積電工作。該計畫由聯邦晶片法案、地方州政府機構和產業合作夥伴共同資助，使學生能夠免費參加課程。

哪些人可以透過大峽谷大學學習半導體課程？大峽谷大學半導體產業人才培育執行長杜威·托馬斯（Dewey Thomas）表示，該計畫並非僅針對大學生，任何擁有高中畢業文憑或同等學歷證書，以及綠卡或美國公民身份的人都可以申請。

湯瑪斯表示，這將有利於學生、大峽谷大學和亞利桑那州的勞動力推展。

雷娜·法維拉（Reyna Favela i）是近期畢業，目前在台積電工作的畢業生之一。她說，在進入半導體行業之前，她從事客戶服務工作。促使她做出職業轉變的是收到了一封來自大峽谷大學的關於該計畫的郵件。

她說：「這確實極大地幫助我平衡了工作和生活。這對我很有幫助，因為我有兩個年幼的孩子，既能有時間陪伴他們，又能發展事業，這對我來說真的非常有益」。法維拉表示，她的計畫是在公司裡一步步升遷。

台積電已在鳳凰城北部投資1650億美元興建微晶片製造園區。該公司目前在其招聘網站上發布了100多個亞利桑那州的職缺。

湯瑪斯表示，目前技術工人短缺，不僅是工程師，其他技術工人也一樣。因此，這個項目實際上有助於支持州政府層面推動的各項舉措，這些舉措旨在培養從事這些高端、技術要求高的工作所需的人才。他解釋說，學員將學習如何將半導體晶圓從生產到分銷所需的整個流程中轉移出去。

