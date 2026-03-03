美元避險魅力回歸 路透：中東衝突升溫 推升美元指數大漲

美國和以色列對伊朗發動空襲後，投資人搶買避險資產，美元成為青睞的標的之一，美元指數2日大漲約1%。（彭博資料照）

〔編譯盧永山／綜合報導〕美國和盟友以色列對伊朗發動空襲後，投資人搶買避險資產，美元成為青睞的標的之一，美元指數2日大漲約1%，創7個月以來單日最大漲幅。分析師指出，隨著中東地緣政治緊張局勢加劇，美元正在重新扮演傳統的危機時代角色。

《路透》報導，去年4月2日美國總統川普推出「解放日關稅」（對等關稅）後，全球股市出現拋售潮，美元也未見反彈，市場就開始質疑美元在壓力時刻已失去吸引力，如今隨著中東衝突加劇，市場再出現避險需求，美元重獲青睞。

請繼續往下閱讀...

美元指數2日大漲約1%，創7個月以來單日最大漲幅；其中，美元兌日圓升值逾1%，美元兌歐元升值1%，來到1個多月以來最高水準。而最近漲勢凌厲的人民幣，2日兌美元也貶值0.8%。

加拿大豐業銀行（Scotiabank）外匯策略師西奧雷特（Eric Theoret）表示：「從美元的角度來看，今天是個典型的避險日，我認為『解放日關稅』顯然與過往的歷史類似事件有所不同。」

這對美元來說是個好消息，因為最近幾個月來，美元作為避險資產的長期地位，受到了歐元、日圓以及黃金的挑戰。分析師指出，美國市場的深度和穩健對美元有利。

西奧雷特指出：「如果投資人想降低風險，尤其是縮小風險規模，美國國債市場是唯一能夠處理此類資金流動的市場。在危機期間，全球投資人湧入美國國債市場，這將推高對美元的需求。」

Mercer Advisors投資長卡加尼（Don Calcagni）表示，由於缺乏美元的替代貨幣，全球投資人在市場波動性加劇時很難置身事外，「因此，看到美元繼續作為避險資產，我也許不會感到意外」。

分析師表示，美元在去年的市場動盪中未能吸引避險資金流入，主要因為美國本身就是風險的來源。川普政府的關稅攻勢引發了全球拋售，導致投資人不願從製造不確定性的國家貨幣尋求避險。

宏觀研究策略公司Macro Hive研究員福特（Benjamin Ford）表示：「『解放日關稅』導致美元的中心地位下降，投資人開始青睞世界其他地區。但石油危機嚇跑了全球投資人，讓他們放棄了過去3個月一直在追逐的投資部位，並使他們淨持有美元多頭部位。」

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法