中東戰火油價狂飆 小摩CEO：通膨恐成美經濟「派對上的臭鼬」

戴蒙對通膨升溫提出警告。（彭博）

〔編譯魏國金／台北報導〕中東戰火引發的油氣價格跳漲，恐引發全球通膨上升。摩根大通（小摩）執行長戴蒙（Jamie Dimon）警告，通膨可能成為美國經濟「派對上的臭鼬」。他說，「通膨可能比人們預期還高，如果這種情況發生，那就像是派對上來了一隻臭鼬般掃興」。

彭博報導，這是他最近一次以生物來比擬金融系統中醞釀的風險。幾月前他以蟑螂比喻私人信貸部市場的破產案例，表示「當你看到一隻蟑螂，或許還有更多冒出」。上週他警告，一些貸款領域的對手為了追逐獲利，正做一些「蠢事」。

美國上月公佈的通膨數據顯示，今年初始美國的物價漲幅溫和，1月消費者物價指數（CPI）月增僅0.2%，不過自2月28日美國與以色列對伊朗展開飛彈攻擊後，油價飆漲，引發通膨升溫的疑慮。

他指出，「如果衝突持續不長，就不會出現重大的通膨衝擊，但如果衝突持續一段長時間，那就另當別論了」。

彭博2日對經濟學家進行的調查顯示，約半數回應者預期歐元區與美國的通膨增速略快，近40%則預測中國呈現類似後果，其消費者物價增幅將較之前預期上升0.3至0.9個百分點。

彭博報導說，這場戰爭引發的最大通膨威脅是油氣價格的跳漲，全球五分之一的海運供應取道荷姆茲海峽，在戰爭爆發後，該海峽的交通幾乎全面中斷，如果衝突持續，較高的機票價格、物流成本以及更廣泛的供應鏈風險等因素也將引發連鎖效應。

隨著以色列攻擊黎巴嫩、伊朗持續襲擊波斯灣國家，這場戰爭目前看不到盡頭，歐洲中央銀行首席經濟學家雷恩（Philip Lane）指出，「基本上，能源價格大漲會造成通膨走高壓力，特別是在短期內，這樣的衝突將對經濟活動帶來負面衝擊」。

他補充，「中東戰火對中期通膨的影響程度，取決於衝突的規模與持續時間」，歐央將密切關注局勢發展。他也說，歐央之前進行的敏感性分析顯示，如果中東地區的能源供應持續減少，那麼這場戰爭將導致能源驅動的通膨大幅飆升，經濟產值急遽下滑。

布蘭特油價繼2日上漲7%後，3日再漲近7%，每桶報83美元。歐央去年12月的另一份分析顯示，油價如此程度的上漲可能使通膨上升0.1個百分點、經濟成長下滑0.1個百分點。

