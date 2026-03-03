買了恐後悔！專家點名2026年「最好別買」這3款皮卡 2日系車上榜

美媒揭2026年最好不要買的3款皮卡。（示意圖，路透）

〔財經頻道／綜合報導〕皮卡車向來以動力強勁、多功能與耐用著稱。然而，美國理財網站《GOBankingRates》報導，市面上並非每一款皮卡都能帶來你期待的性能與價值。2026年隨著新車款陸續推出、車價持續上漲，選錯車型可能讓你在維修、油耗與折舊上多不少錢。如果你正在尋找一輛耐操、能載重、又物有所值的皮卡，專家提醒以下3款最好三思而後行。

1.2026年款Honda Ridgeline

根據《Edmunds》評價，這款中型皮卡依然保有平順的駕駛感、舒適的內裝與良好的操控性，但在拖曳能力與越野性能方面表現並不突出。此外，其每加侖21英里的油耗表現，以及整體售價對應的價值，也顯得不夠吸引人。Honda Ridgeline適合不需要大量載重、希望駕駛感更像SUV的消費者，但並非人人適用。

汽車專家、EVhype創辦人Rob Dillan向《GOBankingRates》表示「儘管性能穩定，但隨著Ford Maverick等競爭對手崛起，加上銷量下滑，Honda Ridgeline正面臨停產邊緣。這可能影響零件供應與二手轉售價值。」

2.2026年款Nissan Frontier

2026年款Nissan Frontier新增了一些值得期待的功能，例如更多駕駛輔助安全配備與舒適座椅。不過，《MotorTrend》指出，該車並未進行機械層面的升級，這點令人擔憂，因為過去車型曾被批評引擎噪音大、油耗表現不佳。雖然部分消費者喜歡其傳統旋鈕與按鍵設計，但整體而言，它面臨Ford Maverick與Hyundai Santa Cruz的強力競爭，內裝質感與拖曳能力僅屬中規中矩。

Dillan指出「Nissan Frontier仍採用較舊的電池技術，續航表現不如新世代對手。老化的設計與科技配備，對追求現代化功能的消費者吸引力有限。」

3.2025年款Ram 1500

儘管為了讓位給2026年新車款，2025年Ram 1500的價格可能會下調，且該車已進行多項重大改良，但整體來看仍未必是理想投資。近期更傳出重大安全問題並引發召回。Dillan表示「Stellantis正在美國召回約3萬3777輛Ram 1500皮卡。」

根據CarEdge數據，該車在前10年的保養與維修費用預估高達1萬9358美元，比業界平均高出9670美元。Dillan也警告，購買新款車型的成本可能更高，「這項問題可能帶來安全風險，並導致額外維修支出。」

