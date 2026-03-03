芬蘭商通力電梯在台擴大徵才 短期市佔率拚10％

芬蘭商通力電梯（KONE）台灣董事總經理劉繼然。（記者林菁樺攝）

〔記者林菁樺／台北報導〕 芬蘭商通力電梯（KONE）在台灣積極布局，台灣董事總經理劉繼然表示，通力台灣2025年業績創歷年最佳，有雙位數成長，今年仍有大型專案交付、維保系統服務提升等，目標也是拚雙位數成長，目前通力台灣有300名員工，今年也持續擴大徵才30%。

劉繼然指出，通力台灣主要以商用電梯和商用手扶梯業務為主，今年也會交付大巨蛋周邊新梯等，成長動能延續。

通力3年前開始導入「24/7 AI 智慧服務」，攜手 Amazon Web Services（AWS）打造全球雲端與 IoT 數據平台，以穩定、安全、近乎不中斷的連線能力，支援數百萬台設備 24/7 即時連線與分析；今年在台灣全面導入「24/7 AI 智慧服務」，將成為全產品標準配備。此舉象徵電梯維保模式正式由「人工事後反應」，升級為「AI 事前預測」，為台灣市場建立更高標準的安全治理及數位維運體系。

通力「24/7 AI 智慧服務」已在全球導入超過50萬台設備，依AI數據顯示，啟用三年後，客戶報修次數下降40%、電梯受困事件減少40%、超過 80% 故障可提前識別偵測，AI 預測性維保已從概念走向成熟實踐。

通力台灣目前市佔率約5%，希望短期兩到三年內市佔率可以拉到10%；通力電梯2025年已在印度設立新廠，搭配中國昆山最大生產基地等在內全球10個製造據點與7個研發中心，整體彈性因應全球客戶需求。

