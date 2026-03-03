日本皮皮剉95％原油來自中東 台灣已分散風險「這麼多」免驚

日本超過95%的原油進口來自中東，其中超過70%的原油運輸需經過與伊朗接壤的戰略要道荷姆茲海峽。（法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕日本超過95%的原油進口來自中東，其中超過70%的原油運輸需經過與伊朗接壤的戰略要道荷姆茲海峽。對於台灣而言，長期以來，中東地區占台灣原油總進口量的比例維持在70%至75%左右，來自美國原油則佔約29.1%，有效降低了風險。

根據日本自然資源能​​源廳發布的能源供需數據，2024財年日本國內一次能源供應組成中，化石燃料將佔80%，煤炭佔24.4%，石油占34.8%，天然氣和城市燃氣佔20.8%。

日本超過95%的原油依賴中東市場。自兩伊戰爭和美國對伊拉克實施經濟制裁以來，日本自2019年起不再直接從伊朗進口原油，但從阿聯和沙烏地阿拉伯的進口量分別佔日本原油總量的40%，這些原油均需經由荷姆茲海峽運抵日本。

中東戰火擴大讓日本政府緊張，首相高市早苗透露，已指示政府「收集海空航線信息，向相關企業提供信息，並識別潛在的未來經濟影響」。

為應對美國和以色列對伊朗的軍事襲擊，日本主要航運公司已採取緊急措施，其中包括日本郵船株式會社（Nippon Yusen Kaisha）下令旗下船舶暫停在荷姆茲海峽附近航行。

據川崎汽船株式會社（Kawasaki Kisen Kaisha）公關代表稱，目前有多艘船舶在波斯灣，但無法通過荷姆茲海峽，因此正在海灣內等待。該公司在與貨主協商後，計劃暫停旗下船舶的航行，直至局勢緩和。

商船三井株式會社（Mitsui O.S.K. Lines）也已將受影響的船舶停泊在安全水域，並表示其首要任務是保障船員、貨物和船舶的安全。

根據經濟產業省發布的《石油統計報告》，1月中東地區佔日本原油進口總量的95.1%。日本石油協會預測，2023年日本原油進口的73.7%將由荷姆茲海峽運輸。據日本自然資源能​​源廳稱，到2025年底，日本的石油儲備將相當於254天的石油供應量。

此外，對於台灣而言，長期以來，中東地區一直是台灣最主要的原油供應來源，佔總進口量的比例通常維持在70% 至75%左右。這不僅是因為地緣位置相對單純，更是因為台灣煉油廠的設備設計，大多是針對中東的高硫原油（Sour Crude）進行優化配置。

根據統計數據，台灣在2024年來自美國的原油則佔了 29.1%。台灣自2017年起，從美國進口的原油逐年成長，朝向多元採購發展，因而也減少了依賴中東產油國的風險。

根據台灣經濟部能源署統計，2025年12月台灣自卡達進口原油占比達8.67%，液化天然氣（LNG）占比更高達30.32%，一旦中東情勢持續惡化，對國內能源穩定供應勢必形成挑戰。

最新進口結構來看，台灣原油最大來源國為沙烏地阿拉伯，占比40.63%，其次為科威特16.98%、美國21.05%、阿拉伯聯合大公國12.13%，卡達則占8.67%。若以天然氣觀察，澳洲占比38.22%居首，卡達30.32%居次，美國約11.20%，巴布亞紐幾內亞11.06%，印尼與奈及利亞分別為3.26%與5.94%。

經濟部今（3）日表示，國內能源供應充足，且已採取來源多元分散措施，短期供應無虞，長期亦有備援規劃，將持續強化能源安全韌性。

