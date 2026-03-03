WBC、世足、亞運齊發 愛爾達今年拚營運新高峰

愛爾達今年營運力拚再創新高。圖為董事長陳怡君。（記者歐宇祥攝）

〔記者歐宇祥／台北報導〕體育轉播平台愛爾達-創（8487）今日公告2025年稅後淨利為1.07億元，每股稅後盈餘（EPS）4.03元。愛爾達董事長陳怡君指出，今年愛爾達有WBC經典賽、FIFA世界盃足球賽，以及愛知-名古屋亞運三大賽事支撐，對營運正向看待，也力拚突破2024年高峰。

因前年（2024）有巴黎奧運拉抬，墊高基期，故而愛爾達2025年獲利見衰退，不過因營運成本控管得當，毛利率提升至27.2%，每股盈餘4.03元，並將配發股票股利1.306元，加上現金股利3.5元，預計實收資本額將達3億元，現金股利殖利率為4.27%。

請繼續往下閱讀...

愛爾達指出，2025年沒有奧運等大型賽事支撐，不過收視率可比肩有巴黎奧運的2024年，年訂閱的OTT長期租約比例超過40%，數位粉絲達到340萬人、年增13%，收視用戶基礎持續成長，顯示營運穩健向上，並持續以AI技術改善用戶收視體驗。

展望今年，陳怡君指出，第一季已有米蘭冬奧，以及全新引進的英國克拉福茲頂級犬展大賽的雙引擎支撐，首季營運就將有亮麗表現；此外，犬展大賽是台灣首次代理播放，有望助愛爾達拓展寵物、家庭族群客戶。

此外，第二季起WBC、世足、亞運將會陸續登場，並有NBA、MLB、F1、中華職棒以及網球等熱門運動賽事支撐，愛爾達看各頻道都將持續成長，第一季、第三季營運會最強勁。

法人分析，隨著大型賽事週期回歸，加上公司例行性收入基礎已明顯墊高，2026年營收與獲利動能可望明顯放大。愛爾達表示，將持續深化平台經營與會員數據應用，透過多平台整合與AI技術導入，強化長期競爭優勢，朝「台灣運動轉播串流平台主導者」目標邁進。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法