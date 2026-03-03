中東戰火延燒！我金融三業曝險逾2兆3千億 保險業占比最高

中東戰火延燒！金融三業曝險逾2兆3千億元，其中，保險業占比最高達75.2%（記者王孟倫攝）

〔記者王孟倫／台北報導〕中東戰火全面延燒，美國與以色列聯手攻伊朗，全球有上百萬名乘客受到影響航班。金管會今天公布曝險資料，截至2025年底統計，金融三業在中東地區曝險金額達2兆3509.34億元，其中，「保險業」曝險最多、金額為1兆7,680億元，占比達75.2％，遠遠超過「銀行業」與「證券期貨業」；從變化來看，金融三業對中東地區的曝險年增700.32億元或年增3.07％。

中東戰火蔓延，各國高度關注此地區的地緣政治走向。金管會也公布，金融三業在中東的曝險狀況，截至2025年底，銀行業為5827億元、保險業1兆7,680億元、證券期貨業最少2.34億元，換言之，金融三業合計曝險2兆3,509.34億元。若相較前年同期，曝險金額為2兆2,809.02億元，年增率為3.07％。

首先，銀行局副局長王允中說明，國銀主要在中東七國有曝險，包括：沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國、卡達、以色列、科威特、土耳其及阿曼等，其中，國銀曝險前三大國家依序為沙烏地阿拉伯2,363億元、阿拉伯聯合大公國1,991億元及卡達1,309億元。

銀行局表示，國銀的「投資」部位主要是當地主權債、金融機構債券等，至於「授信」主要是當地金融機構、當地企業等。不過，根據金管會統計，國銀在伊朗沒有任何曝險部位。

其次，根據統計，保險業去年底在中東主要曝險也是7個國家，總曝險金額為1兆7,680億元，前三大為沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國、卡達，金額依序為6,842億元、4,771億元及4,061億元。

保險局副局長陳清源指出，主要投資於固定收益的債券為主，一半為政府債，另一半為金融債、公司債，對於中東戰火擴大，金管會將持續關注事件之後對金融市場，並督促保險業做好風險控管來因應。

此外，證期局副局長黃厚銘指出，根據統計，證券期貨業去年底曝險2.34億元，曝險主要為沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國，金額跟淨值相比非常小，其中，投信基金投資中東地區部位為683億元，占整體基金規模僅0.6%，比例相當低。證期局強調，都會持續關注國際發展，並適時採取監理措施，也會注意並追蹤後續情況。

