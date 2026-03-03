綠電需求發威 富威電力去年EPS達6.34元創新高

富威電力去年EPS達6.34元創歷史新高。（資料照）

〔記者張慧雯／台北報導〕受惠於AI產業引發的強勁綠電需求，綠電概念股富威電力（6994）今日公告去年財報，全年稅後淨利年增率高達438.04%，每股盈餘（EPS）衝上6.34元，大賺逾半個股本，營收與獲利雙雙寫下歷史新高。

富威電力指出，受惠於AI帶動的能源密集新工業革命，去年營收49.90億元，較前一年的18.87億元大幅躍增164.5%，同時，稅後淨利達4.54億元，帶動EPS從2024年的1.42元，一口氣暴增逾四倍至6.34元，寫下成立以來的最佳表現；富威電力也說，去年綠電交易量位居市場前段班，累計供應高達5.83億度綠電，綠電轉供據點突破400大關，服務涵蓋27大類產業別、共74家企業客戶。

除綠電外，富威電力表示，在全台累計建置及建置中的儲能案場達7座，合計容量高達274.9 MW，全面涵蓋表前、表後及光儲整合等多元應用，配合政府4年投入353億元的「深度節能推動計畫」，富威電力的專業團隊已打入各大醫院、學校與工廠等高耗能機構，創造逾3035萬度的年節電量。

