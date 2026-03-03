土方之亂引發價格異常 內政部協請公平會調查

對於土方收受費用異常波動，內政部表示已函請公平會啟動調查。（記者徐義平攝）

〔記者徐義平／台北報導〕對於1月上路的實施「營建剩餘土石方全流向」管理政策，引發「土方之亂」、進而造成土方收受費用異常波動，內政部表示已函請公平會啟動調查。而公平會則回應，內政部及地方政府發現相關具體事證，可交由該會立案進行調查。

內政部政務次長董建宏指出，在行政院跨部會協調之下，土石去化已獲得配套措施協助，並將台北港收容民間土方的範圍從北北基桃，進一步擴增至新竹縣市以及宜蘭縣，而且也透過國土署營建剩餘土方石資訊服務中心網站公告各縣市土方處理費平均價格以及收容場所容量，並持續更新。

北市、竹縣、彰化縣平均處理費逾2千元

國土署署長蔡長展表示，根據調查結果，目前全台土方處理費平均價格每立方公尺約1235元，而直轄市每立方公尺平均約1545元，各縣市中以台北市的費用最高，其次則是新竹市、彰化縣，3縣市每立方公尺平均超過2千元。

此外，截至昨（2日）為止，全國裝機總申請量為7799輛，裝機中374輛，已有7425輛可上路，加計環境部環保車機及地方政府雙軌併行車輛，共有1萬4816輛可立即清運土石方，已足夠滿足土方運輸需求。＃

