盛讚賴清德「世界最強」 工總潘俊榮：台灣經濟絕對向前飛

八大工商團體今舉辦新春聯誼活動。（工總提供）

〔記者廖家寧／台北報導〕八大工商團體今舉辦新春聯誼活動，工總理事長潘俊榮代表提到總統賴清德時每每是讚不絕口，盛讚賴清德執政團隊是「世界最強」，尤其台灣現在迎接全面智慧化時代，在賴總統的帶領下台灣經濟絕對會向前飛、向前走。

潘俊榮首先肯定，總統賴清德在開工首日與五院院長新春茶敘時，運用立法院韓國瑜院長提出的「化」字，展現高度政治智慧化解政黨間的對立。

潘俊榮強調，在全面智慧化的時代，「AI才會賺錢」，台灣已經不再僅僅仰賴台積電這單一座「護國神山」，隨著許多產業都開始導入AI，陸續孕育出一整片「護國群山」，包括金仁寶集團總裁許勝雄、工總榮譽理事長王文淵都投入AI。

潘俊榮更盛讚，台灣在總統賴清德的帶領下，大家（企業界）都向AI打拚邁進，「我們要聯合美國、投資美國、投資全世界，我們要成為基督徒講的『我們要成為關鍵少數』，我們台灣絕對是立足整個世界」，也可以聯合美國，投資全世界、走向全世界、擁抱全世界，一起投資歐洲、菲律賓等國家，並發揮在全世界少數的關鍵力量，此外日前他才與經濟部長龔明鑫、外交部長林佳龍聊天聽到各國期待台灣去投資，正是因為台灣掌握AI趨勢。

潘俊榮續指，輝達創辦人黃仁勳也強調台灣擁有全世界最完善、最齊全的科技產業聚落與人才儲備，所以才將研發中心設置在台灣，見證台灣在賴總統的帶領下絕對會向前飛、向前走。

潘俊榮表示，台灣是很重要的國家，政府各部會首長都是不眠不休在打拚，「我跟大家報告一件事，你們聽了可能覺得有點奇怪，但今天有王文淵在場，我才能說這句話，不然大家都以為我在給總統捧場」，賴清德在擔任行政院長時邀清產業界代表參觀石門水庫交流，但賴清德打電話要求王文淵的遊覽車等他，他不要搭公務車，要和產業界代表一起坐遊覽車交流意見，「你們看他（賴清德）多親民，你想想我左腳沒力，他來牽我，我說他親民被說這樣不行，我自己感念，我就要說他親民」。

潘俊榮繼續說，「我是公開支持賴清德，沒有要躲在巷子裡支持，這是對的人，我們就要支持」，今天看到賴清德親臨現場很開心，台灣很有福氣，上帝派他來承擔責任，他是很有責任心的人，賴清德是在為台灣打拚，讚不絕口盛讚賴總統的團隊是世界最強，每個首長都很勇，呼籲在座企業家要與政府「綁在一起」，共同為經濟打拼，並祝福大家在新的一年健康快樂、馬到成功大發財，「馬上成為全世界的唯一關鍵少數，就是我們台灣」。

