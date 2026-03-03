捷迅2025年EPS 6.3元 美德州保稅倉儲6月啟動

左起捷迅副總經理葉子菁、總經理孫鋼銀、董事長特助楊永華。（記者王憶紅攝）

〔記者王憶紅／台北報導〕國際貨運承攬業者捷迅（2643）2025年營收83.99億元，創新高，年增近60%，稅後盈餘2.21億元，EPS為6.3元，年增3.15％。

展望今年，捷迅指出，美國最高法院最新公布的貿易法122條款所徵收的臨時關稅，因改各國齊頭式課徵方式且僅適用150天，使產業重新定義且有機會轉守為攻，有助於貨運承攬業，加上全球終端消費復甦逐漸穩定，高單價等科技產品更新週期明顯縮短，急單與高價值貨物對航空運輸方式依賴度提升；所以航空貨運的成長仍會持續受惠。

捷迅說，今年六月將啟動位於美國德州的保稅倉儲，此為自有土地自建並獲得美國機場公司招商等優勢，提供多元性整合物流等服務，營運據點正坐落於於達拉斯機場內佔地13萬呎，目前已有多家大型電子廠洽談深入合作，此保稅倉可大幅協助客戶提升美國在地的轉運效率與優化存儲或整併等服務，搭配航空及海運國際運輸、報關等專業的服務。

捷迅說，去年營運表現跳脫前兩年市場運價受疫後復甦回檔態勢的影響，主要是來自於新舊客戶穩定支持，除了幫助長期合作電子廠客戶成功轉移自其他東南亞建廠轉運的新生意，也在其周邊零組件上下游供應鏈、 AI伺服器、半導體、電動車、機器人等高科技產業、高價值醫療器材領域斬獲頗豐，加上自2024年併購美國同業開展出除電子業以外的冷鏈生鮮客戶族群，陸續啟動東南亞拓點等計畫，各項業務紛紛於2025年全面發酵帶來貢獻。

