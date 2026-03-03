你在淘汰名單上嗎？外媒點名12種辦公室工作「正在消亡」 不建議投入

外媒指12種正在消亡的辦公室工作。（示意圖，彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕隨著科技進步與職場需求改變，一些辦公室工作已不再像過去那麼穩定。美國財經媒體報導，了解哪些工作有助於財務安全、哪些不值得投入，對長期經濟規劃至關重要。根據美國勞工統計局（BLS）與世界經濟論壇（WEF）的預測，以下12種職業未來十年內將大幅減少，不建議再投入。

1.銀行櫃員：銀行櫃員曾是銀行與信用合作社的常見職位，但現今多數日常業務已自動化，需求大幅下降。BLS預測未來十年銀行櫃員就業將減少13%。

2.打字員：負責文件、報告等文字輸入的打字員，因工作高度例行化且可自動化，需求大減。BLS預測未來十年就業將暴跌26%，下降幅度最大。

3.簿記員、記帳員（Bookkeepers）：隨著自動化軟體普及，預計十年內就業下降6%，WEF也將其列入2030年最易消失工作之一。

4.行政助理：行政助理負責日常文書與協調工作，但許多任務已被軟體取代。WEF預測其工作需求將大幅減少。

5.電話接線員：曾在各行業提供電話接聽與轉接服務，但線上服務與自動化系統已取代大部分功能。BLS預測未來十年就業將下降26.4%。

6.法律秘書：法律秘書或助理負責文件與行政管理，多數工作可由線上工具完成。WEF將其列為最易消失職位之一，但對熱愛法律的人仍有職涯機會。

7.理賠調查員：理賠調查員負責保險理賠評估，現今多由AI與演算法決定理賠結果。WEF將其列為快速減少職位之一，BLS預測未來十年下降5%。

8.金融財務人員（Financial clerks）：負責銀行或醫療機構的日常行政工作，但隨自動化增加，BLS預測十年內就業將下降5%。

9.帳款催收員（Bill and account collectors）：帳款催收員通常在催收公司或債權機構工作，隨科技進步，需求下降。BLS預測未來十年下降10%。

10.廣告銷售代理：負責銷售廣告版位的職位需求下降，十年內就業將減少6%。但相關的廣告經理等職位仍有增長空間，預計增加6%。

11.電話行銷員：電話推銷曾是主要營業方式，但現今多人過濾電話，許多業務已轉至線上。BLS預測未來十年就業將下降22.1%，WEF也認為是2030年最易減少職位之一。

12.資料輸入員：資料輸入員負責將資訊輸入系統或試算表，維護公司紀錄。自動化與科技取代了許多手動工作，BLS預測未來十年就業將下降26%。

