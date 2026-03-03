中華電信布局國際影視合作 推韓劇《神與律師事務所》

圖左維中華電信個人家庭分公司副總經理陳淑玲，右為《神與律師事務所》男主角柳演錫。（記者王憶紅攝）

〔記者王憶紅／台北報導〕中華電信持續深化台韓影視合作布局，Hami Video最新獨家韓劇《神與律師事務所》將於3月13日正式首播，中華電信個人家庭分公司副總經理陳淑玲表示，Hami Video 持續以客戶需求為核心，全力朝向「打造全台灣最懂觀眾的影視平台」的目標邁進，未來會持續擴大國際內容合作，同步引進優質戲劇與運動賽事，提供客戶更多元且高品質的影視內容。

陳淑玲指出，MOD、Hami Video的特色是採取運動、影劇（電影、戲劇、卡通）雙主軸，每年一定會有獨家影劇，但沒有數量而定。至於投資國際合作內容的金額?陳淑玲指出，沒有上限。目前MOD 逾二百萬戶，可說維穩，Hami Video用戶則有雙位數成長。

中華電今日舉辦《神與律師事務所》開播記者會，男主角柳演錫特別來台宣傳。

陳淑玲說，中華電信近年持續以多元策略深化內容布局，透過國際策略合作、獨家授權引進及本土內容支持等多軌並進，結合MOD與Hami Video雙平台優勢，逐步建構完整影視內容生態系。繼去年邀請《我的完美秘書》男主角李浚赫來台帶動話題效應後，今年也會持續推出多部獨家與熱門影劇作品，涵蓋韓劇、日劇、台劇與國際強片，穩定擴大內容深度與廣度，提升整體平台競爭力。

中華電信表示，未來將持續強化與國際影視夥伴的合作關係，引進更多具市場潛力與品質指標性的作品，並透過技術與平台整合優勢，優化觀影體驗，鞏固Hami Video作為優質內容首選平台的定位。

