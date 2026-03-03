台達電攜手淡江大學簽署備忘錄 捐贈3000萬元平台培育智慧人才

台達電機電事業群總經理劉佳容（左起）與淡江大學校長葛煥昭代表簽署合作備忘錄。（台達電提供）

〔記者方韋傑／台北報導〕電源供應器大廠台達電（2308）持續深化產學合作，旗下機電事業群捐贈淡江大學虛擬機台開發平台「DIATwin」，市值逾3000萬元，由該事業群總經理劉佳容與淡江大學校長葛煥昭代表簽署合作備忘錄，雙方目標結合前瞻技術、產業實務與學術量能，強化智能製造的人才培育與研究。

台達電認為，全球產業鏈在地化的趨勢加速企業導入智能製造、數位轉型策略，傳統設備實體開發以實體打樣、調機，成本高昂且耗時。旗下虛擬機台開發平台可預先在虛擬環境之中驗證設備配方，再部署至實體機台，有利於加速開發週期、節省打樣成本，並形成多團隊同步協作，推動快速跨域部署，維持一致的產出品質。

請繼續往下閱讀...

劉佳容說，智慧製造領域的人才需要以數據驅動的實戰經驗作為基礎，累積高度的跨領域整合能力，有別於過去聚焦個別領域的專精技術，實驗場域所能提供的條件，會對人才培育的成果帶來關鍵影響。台達電此次捐贈的虛擬機台開發平台，已於企業自有產線，甚或半導體產業都有導入運作，學生若能熟悉虛實整合實作，可望後續快速與產業接軌。

淡江大學校長葛煥昭則提到，智慧製造已成為全球製造業轉型升級的核心關鍵，而此次的合作對象台達電又長期深耕智慧製造、工業自動化與能源管理領域，經由受贈虛擬機台開發平台，可望讓學生體驗實體生產線完整數位化的產業趨勢，在校園內就能與產業同步採用虛實整合的開發環境。

根據台達電規劃，「DIATwin」將優先用於機械系課程，結合可程式化邏輯控制器 （PLC）教學，讓學生從情境式學習中模擬業界實際需求，每年預計能有200位學子受惠。台達亦將提供專業的教育訓練支援，未來亦希望結合專題研究與產學合作計畫，確保技術能深耕於校園。透過產業資源的結合，學術研究將更具實戰性，為台灣製造業的智能轉型帶來永續動能。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法