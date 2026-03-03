土銀統籌天承精密35億元聯貸案 超額認購122％

天承精密為全球知名鋁合金鍛造廠商之一。（土銀提供）

〔記者陳梅英／台北報導〕為扶植企業升級轉型、強化產業競爭力，土地銀行統籌主辦天承精密7年期新台幣35億元聯合授信案，今日完成聯貸合約簽署。在多家銀行踴躍參與下，最終超額認購比達122%，顯示銀行團對天承精密長期穩健經營與未來發展潛力的高度肯定。

天承精密為全球知名鋁合金鍛造廠商之一，此次聯貸資金將用於償還既有金融機構借款、擴建廠房、購置機器設備及充實營運週轉金，為後續產能擴充與接單成長預作布局。本案由土銀擔任統籌主辦銀行暨額度管理銀行，台中銀行擔任擔保品管理銀行，並由台灣企銀、第一銀行、合作金庫、高雄銀行、農業金庫、永豐銀行、板信銀行及彰化銀行等多家金融機構共同參與。

天承精密深耕鋁合金鍛造領域多年，產品廣泛應用於工業五金、汽車、自行車及機車零件等領域，以製造世界級產品為目標。相較國內多數屬中小規模的鋁合金鍛造廠商，天承精密同時具備鋁擠型鍛造、熱處理及CNC機加工三大製程整合能力，形成完整垂直製造體系，具備高度技術門檻與競爭優勢。

為進一步落實從原料到成品的一條龍生產模式、有效掌握產品交期，公司將原委由協力廠商進行的鋁擠型材料製程改為自製，並投入二期廠房擴建與新產線建置工程。同時，持續拓展美國、德國、韓國、義大利及印度等海外市場訂單。待二期廠房完工投產後，產能可望大幅提升，並為營運成長挹注新動能，未來發展前景看好。

土銀表示，身為百分百國營銀行，今年以「創新引領．共創價值．邁向永續」為營運主軸，除鞏固不動產金融領導地位外，也積極推動政策專案貸款、綠色融資及永續相關授信業務，包括建築綠色融資行銷方案、再生能源發電設備貸款、低碳轉型與智慧升級融資，以及台電供應商融資等。

此外，土銀亦將授信條件與ESG指標連結，引導企業夥伴投入綠色轉型與永續發展行列，期盼透過金融力量，攜手企業共創產業升級、社會進步與環境永續的多贏局面。

