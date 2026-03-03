中東戰爭引發通膨？董瑞斌：短期國內物價應不會波動

兆豐金控董事長董瑞斌（中）認為，中東戰事短期不致於造成國內物價波動。（記者鄭琪芳攝）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕中東戰爭引發通膨再起的疑慮，兆豐金控董事長董瑞斌今表示，如果沒有人為哄抬，而是完全反映國際油價漲幅，目前水電燃氣占PPI（生產者物價指數）權數約7%，其中電費約占4%，油料費占CPI權重則大概2%，對國內通膨影響還好，預料這一、二個月不會純粹因油氣而造成物價波動；但擔心水電以外產品上漲，所以政府要穩定物價，不要出現趁機哄抬的情況。

董瑞斌表示，中東戰爭爆發後，伊朗封鎖荷姆茲海峽，如果沒有戰事持續很久，荷姆茲海峽也沒有封鎖很久，就只是短期的衝擊，中東油氣30%經過荷姆茲海峽，但現在不是只有中東產油氣，例如卡達是我國天然氣最大來源，但我們還可以跟美國、澳洲買。

他指出，過去幾年中油一直在分散油氣來源，目前發電80%是天然氣，儲存量11、12天左右，2月28日中東開打，一年有100艘天然氣船進來，平均一天送來3天儲存量，如果2月27日離開到台灣兩週，加上存量兩週，等於有1個時間可以用，且可從澳洲等產氣國增加進口，短期一個月內物價應不會波動。況且，中油有穩定機制，真正反映不大，除非油價漲20%、漲半年以上，中油受不了，預算補貼也不過，預料這一、二個月不會純粹因油氣而造成物價波動。

至於中東戰事是否影響聯準會（Fed）降息步調？董瑞斌表示，這次是能源造成的影響，不覺得聯準會會受影響，這種突發性因素會扣除，聯準會不是看CPI而是看PCE（個人消費支出物價指數），這次是突發事件，可能將能源類先排除掉，核心PCE相對上漲幅度就不高，但若變成長期性就有可能。

