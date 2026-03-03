中東戰火再起！俄烏戰爭後歐洲油氣依賴仍未下降

卡達能源公司2大主要天然氣處理基地的設施遭伊朗攻擊，已暫停生產LNG及相關產品。（路透）

〔編譯陳成良／綜合報導〕中東戰事升溫，國際油氣價格再度大幅波動。分析指出，這場衝突再次暴露歐洲對進口化石燃料的高度依賴。分析人士表示，距離2022年俄烏戰爭已4年，能源轉型進展尚未實質降低對進口油氣的依賴。

法新社報導指出，隨著中東爆發新一輪衝突，國際能源市場再度受到衝擊。週一國際油價上漲約7%，而歐洲天然氣價格更暴漲超過30%。卡達能源公司（QatarEnergy）在遭遇伊朗無人機攻擊後宣布暫停液化天然氣（LNG）生產，直接引發歐洲天然氣價格跳升。

根據國際能源總署（IEA）數據，歐洲目前仍有超過三分之二的能源消耗依賴化石燃料，主要用於車輛、供暖與工業領域。在擺脫對俄羅斯天然氣的依賴後，歐洲轉而大量進口LNG，其中10%至15%的進口量來自卡達。然而，行經中東的石油運輸船隻航行受到干擾，部分船隻成為打擊目標，顯示供應鏈依然脆弱。

多名能源分析人士指出，儘管俄烏戰爭曾迫使歐洲重新檢視能源政策，但對石油與天然氣的整體依賴並未實質下降。這場中東衝突再次顯示，當外部供應受擾時，歐洲經濟仍容易受到衝擊。

數據顯示，歐盟電力部門近年已明顯減少化石燃料使用，但在交通、供暖與工業領域，油氣仍占主導地位。分析認為，只要對進口化石燃料的結構性依賴未降低，類似的能源震盪仍可能反覆出現。

