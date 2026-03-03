虹彩光電台北辦公室落成 深耕台灣布局全球彩色電子紙商機

虹彩光電台北辦公室落成，由董事長暨總經理廖奇璋（右） 與虹彩科技董事長蔡朝正共同主持揭牌。（虹彩提供）

〔記者陳梅英／台北報導〕鎖定全彩膽固醇液晶（ChLCD）顯示技術的虹彩光電，今（3）日舉行台北辦公室落成典禮，由董事長暨總經理廖奇璋與虹彩科技董事長蔡朝正共同主持揭牌儀式。此為虹彩光電在台灣設立的第三個營運據點，也象徵公司將以更完整的整體解決方案與客戶服務體系，持續強化產業競爭力，深耕台灣、布局全球。

廖奇璋致詞時表示，虹彩光電主打可呈現超過1,600萬色的「真全彩、超寬溫、低功耗」膽固醇液晶電子紙模組與整機產品，技術具備高色彩飽和度與環境適應優勢。目前公司在台營運據點包括台南企業總部、竹北業務服務辦公室，以及此次新設的台北辦公室與產品展示廳。台北據點除強化業務拓展外，也提供完整產品資訊展示與整機解決方案服務，以更即時回應客戶需求。海外布局方面，虹彩光電亦設有上海子公司與東京辦公室，持續拓展國際市場。

虹彩光電以自有膽固醇液晶全彩電子紙核心技術為基礎，結合產品化顯示方案、系統整合能力、產業合作生態與全球市場拓展策略，打造全球首創超寬色域全彩電子紙顯示幕，以及可支援大尺寸拼接的模組化顯示系統，並提供完整ChLCD光電整合解決方案。

產品應用面向涵蓋戶外交通資訊顯示、醫療照護、零售場域與藝文教育等智慧場景，推動城市與企業導入「綠色顯示」技術，逐步取代傳統紙張，兼顧資訊傳遞效率與環境永續，為人類生活創造更低碳且高品質的未來。

