宏達電攜手光寶 MWC 2026 秀5G 專網商業應用

〔記者王憶紅／台北報導〕2026 世界行動通訊大會（MWC2026）正式揭幕，宏達電HTC旗下專注於5G與未來通訊技術發展的 HTC G REIGNS，受邀於光寶（LITEON）展位共同展示雙方於德國成功落地之 5G 專網商業應用成果。宏達電指出，本次展示聚焦 5G 專網整合 XR 與邊緣運算技術於企業沉浸式應用場域中的實際營運價值，並呈現其在可擴展性（scalability）、穩定性（stability）及低延遲（low latency）方面的整體表現。同時，透過光寶科技 5G RU （Radio Unit） 所提供之高穩定度、高效能連線能力，確保系統於實際營運環境中的穩定運作，雙方共同推動整體 5G 專網解決方案於企業場域的部署。

展望未來，宏達電說，G REIGNS 將持續深化 XR 技術與 5G 專網及 AI-RAN 架構整合，支持電信營運商於高密度應用場域的部署需求，並為 5G-Advanced 與 B5G 世代的網路演進奠定堅實的商用實證基礎。

宏達電指出，德國專案採用 5G SA（獨立組網）專網架構，透過本地化核心網（local core）與邊緣運算（MEC）深度整合，賦予 XR 應用極低延遲與高頻寬傳輸優勢。在多終端裝置同步連線及高流量負載情境下，系統仍可維持穩定的傳輸與即時互動體驗品質，確保沉浸式內容高順暢運行。

宏達電說，相較於公共網路環境，5G 專網為企業提供具備獨立且高度自主掌控的通訊架構，不僅強化數據安全與隱私管理機制，同時滿足沉浸式互動訓練及精密內容等高頻寬傳輸需求。

光寶科技為 5G 與 Open RAN 全球重要供應商，將持續強化 RU 技術能力，提供高穩定、高效率、可擴展的無線接取解決方案，支援 XR、AI 與企業專網等高成長應用場景，加速 AI-Driven 5G 網路部署與商轉進程。

