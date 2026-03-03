Gogolook去年EPS創新高 第4季獲利同寫新猷

展望2026年，Gogolook營收目標再創新高。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕信任科技服務商Gogolook（6902）今日公告2025年財務成果，全年營收與獲利雙創締造歷史新猷，其中，歸屬母公司淨利為5385萬元，每股盈餘（EPS）為1.58元。以去年第四季來看，單季歸屬母公司淨利為4616萬元，每股盈餘達1.31元，亦寫下歷史單季最佳表現。

Gogolook去年總營業額10.48億元、年增20.9%，創下歷年新高，主要是持續受惠於海外市場擴張與多元產品成長。消費者防詐方面，數位廣告營收年增5%、佔總營業額比重31%，逐漸穩步回升。訂閱式收入年增28%、佔總營業額比重32%。金融科技服務方面，袋鼠金融與新服務JUJI招財麻吉皆快速成長，營收年增54%、佔總營業額比重27%。企業端防詐營收年減6%、佔總營業額10%。

Gogolook去年營業利益為6333萬元，創下歷史新高，較2024年虧損5342萬元大幅改善。2025全年毛利率為88.3%，較2024年減少2.3個百分點，主要由於產品組合變化，即訂閱收入比重增加，以及雲端架構優化，雖可降低整體雲端支出但更多比例認列在營業成本。

展望2026年，Gogolook營收目標再創新高，消費者防詐、企業端防詐與金融科技服務等三大業務同步擴張，並以金融科技服務的成長動能最為強勁。2025年已確立公司營運成功突破關鍵規模（critical mass）。由於軟體業的高營運槓桿特性，營收成長所帶動的成本增幅相對有限，加上AI導入持續提升營運效率，公司已正式邁入獲利高速成長期，預期今年獲利表現也將迎來大幅躍升。

