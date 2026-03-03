戰火升溫避險潮湧現！新台幣重貶1.78角 爆出史上第3大量

新台幣重貶1.78角、爆出史上第3大量。（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕中東戰火持續升級，避險資金大舉湧入美元，推升美元指數逼近99大關，外資同步啟動「大逃殺」，引爆台北股匯雙殺。新台幣兌美元匯率不僅摜破31.5元整數關卡，盤中最低下探31.64元、創近一個月新低，終場收在31.609元，單日重貶1.78角，總成交量爆出44.395億美元，寫下史上第3大量。

儘管美股前一交易日表現相對平穩，但隨著伊朗展開報復行動，中東多處油氣設施被迫停擺，並干擾全球能源命脈荷姆茲海峽航運，全球能源與供應鏈風險急遽升溫。市場恐慌情緒升高，台股賣壓全面出籠，終場重挫771.44點，收在3萬4323.65點。三大法人合計賣超1154.02億元，其中，外資賣超947.08億元，為歷史第3大賣超金額。

匯銀人士指出，今早市場即湧現大量美元買盤，新台幣開盤不久便失守31.5元關卡；午後隨外資匯出力道加劇，匯價進一步跌破31.6元，最低觸及31.64元，貶值逾2角。228連假過後短短兩個交易日，新台幣累計已貶值3.89角，貶幅相當驚人。

匯銀人士指出，目前新台幣仍在今年以來的大整理區間31.3元至31.7元之間。不過，外資今日匯出不到20億美元，仍將於明日陸續消化，預期台幣短線仍偏弱，不排除貶破31.7元區間下緣，甚至測試31.8元價位。

後續走勢仍取決於中東局勢發展，今晚美股表現將成為關鍵指標。若美股再度破底，市場風險意識升溫，外資恐持續出走，新台幣匯率可能進一步走弱。

根據央行統計，截至下午4時，美元指數強彈0.53%；亞幣全面走貶，其中韓元重挫2.84%，新台幣貶0.56%，新加坡幣貶0.29%，日圓貶0.27%，人民幣貶0.17%。

