COMPUTEX2026規模再創新高！機器人應用展區成亮點

〔記者邱巧貞／台北報導〕全球最具指標性的資訊與通訊科技展覽之一， COMPUTEX 2026（台北國際電腦展）將於6月2日至5日盛大登場，本屆展覽規模再創新高，展出場域橫跨南港展覽館1、2館、世貿1館及台北國際會議中心，吸引約1,500家海內外企業參與，使用攤位數達6,000個，完整建構橫跨研發、製造到應用端的「COMPUTEX科技生活圈」。

作為全球指標性的AIoT與新創產業展覽，COMPUTEX 2026以「AI Together」為主軸，聚焦「AI運算」、「機器人與智慧移動」及「次世代科技」三大核心領域。展出內容涵蓋AI供應鏈、先進通訊、關鍵零組件及智慧解決方案，全面呈現AI技術的落地應用與產業發展趨勢。

本屆展會匯聚多家指標企業，包括華碩、宏碁、微星、技嘉、明基電通與華擎等品牌大廠，展現軟硬體整合的AI應用實力；鴻海、仁寶、和碩與緯穎等產業龍頭，展示全球製造與系統整合能量，加速AI應用落地；而聯發科、英特爾、台灣維諦與台達等企業，則從AI運算核心到智慧基礎設施層面，串聯完整產業生態系，揭示AI發展新趨勢。

為持續推動創新突破，COMPUTEX 2026於世貿1館規劃「AI機器人區」與「科技應用暨體驗館」等全新亮點展區，聚焦機器人科技、智慧應用與創新解決方案。展區集結英特爾、聰泰、德州儀器、所羅門與元太等關鍵品牌，帶領觀眾近距離感受AI如何重塑未來生活與產業樣貌。

此外，「InnoVEX新創展區」持續集結多國新創團隊、創投機構與加速器，並規劃產業國家館，促進跨國合作與創新交流，成為國際間極具代表性的新創展示平台。

備受全球關注的COMPUTEX Keynote主題演講與COMPUTEX Forum論壇將持續辦理並擴大規模，串聯AI供應鏈上、中、下游至應用端的科技巨擘，分享最新市場趨勢與前瞻洞察，描繪AI未來關鍵發展方向。

主辦單位之一外貿協會亦整合多方資源，規劃採購洽談會、專業主題導覽、ESG Go永續倡議、新創競賽發表等多元周邊活動，並邀請全球媒體與科技意見領袖來台參與，全面提升觀展深度與互動體驗。目前COMPUTEX 2026展會已正式開放觀展報名。

