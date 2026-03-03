世紀風電3月下旬轉上市 「統包策略」讓價格力壓韓越

世紀風電董事長賴文祥。（記者林菁樺攝）

〔記者林菁樺／台北報導〕離岸風電水下基礎大廠世紀風電（2072）預計三月中下旬掛牌上市，隨離岸風場大型化、生產工序成熟，世紀風電已簽約包括渢妙、海盛、海廣風場訂單，拿下超過百隻套管式水下基礎，營運表現可逐年向上，也不擔憂後續3-3國產化政策調整，透過印尼設廠、台北港組裝等國內外「統包」優勢，積極搶單。

世紀集團董事長賴文祥表示，台灣不論誰執政，最需要就是電力，特別是綠電需求，以近期美伊戰爭來看，有石油、天然氣運輸問題，但沒有人可以阻擋風來。他表示，世紀集團的價格絕對有國際優勢，海外供應商會有關稅、海運、儲存費用等，與本土差異就有20%，世紀集團的價格能與韓國、越南對手競爭。

世紀風電副總賴宣邠解釋，去年中與風睿能源簽約，執行海盛、海廣兩座風場，合計有92座套管式水下基礎，關鍵一點在國產化與非國產化的訂單全數交由世紀風電生產，代表公司已經可和海外的非國產化廠商競爭。

除母公司世紀鋼（9958）能夠生產前段構件製造，在印尼的巴淡島設廠，今年完工，也能生產前段所需要的構件，並供應世紀風電台北港中組、大組等，從頭到尾製造，在成本上能進一步優化，降低開發商業主建置成本。賴宣邠說明，世紀風電從3-1、3-2甚至未來3-3風場都要朝「統包」策略發展，雖在海外設廠，也放眼亞太日韓澳等市場，但2040年以前仍以深耕台灣市場為主。

世紀風電總經理林明政指出，過去水下機組用鋼量約1300噸，目前風機主流已推進到14MW，約需2300到2600噸，水下基礎就是以噸計價，風機朝大型化，對水下基礎廠商會更有利。他提到，風機廠商也展開20MW規劃，世紀集團在台北港的五期廠擴廠，加上配合大型化風機的擎天塔第二座也會完成，絕對能符合業主所需。

世紀風電今年在渢妙案場會收尾，預計投入海盛、海廣風場水下基礎製造，同時3-1及3-2期尚有蔚藍海、又德及渢妙二期等多項風場開發案，還有逾百座水下基礎商機，將持續爭取訂單。目前世紀風電完成與執行中共有226座水下基礎，朝300座邁進。

世紀風電近年營運成果持續展現成效，2023年、2024年及2025年每股盈餘（EPS）分別為6.67元、10.62元及11.94元；去年毛利率已攀升到29%，雖良率逐步拉高，風機大型化、平均銷售單價推升，今年毛利也會拉高，法人推估今年毛利率可優於30%。

世紀集團掌握的3-1、3-2風場所有水下基礎、基樁等訂單加起來破千億元，法人預估，集團當中以世紀風電佔5成、近500億元最多，加上子公司世紀樺欣逼近800億元。

