「Taiwan有AI」必賺大錢 賴總統：今年國民平均所得可望突破4萬美元

總統賴清德。

〔記者廖家寧／台北報導〕八大工商團體今舉行春節聯誼活動，總統賴清德出席致詞時指出，全面智慧化時代來臨，「AI一定賺大錢」，而台灣不僅有一座護國神山，而是一群護國神山，台灣（Taiwan）的名字裡更有AI在裡面，去年台灣經濟爆發性成長高達8.68%，今年國民平均所得可望突破4萬美元，同時「平均薪資年成長率（3.09%）高過物價通膨指數（1.6%），這是不錯的成果」。

賴清德表示，迎接新春象徵新的一年政府要以具體行動與工商團體並肩同行，為台灣經濟開創新局面，祝賀百工百業生意興隆、財源廣進，馬年馬上發大財，全面智慧化時代下，台灣現在不是只有一座護國神山，而是一群護國神山，「AI一定賺大錢」。

賴清德續說，台灣已經AI發展十年了，包括前總統蔡英文在任8年，加上賴清德自身任期已有2年了，他也打趣道蔡英文名字內Tsai有AI，他自己的賴（Lai）也有AI，還有行政院長卓榮泰的泰（TAI）也有AI，而且「我們的國家台灣（Taiwan）也有AI在裡面」。

賴清德表示，在此代表國家感謝產業界人士投資台灣、創造就業機會、安定社會，也推動國家經濟發展，國家經濟持續不斷進步，前兩任總統馬英九任內經濟成長率2.8%、蔡英文任內成長3.2%，年年成長，台灣去年經濟突發性成長高達8.68%，尤其是第四季罕見爆發性成長12.68％，此外，去年國民平均所得來到3萬9294美元，今年國民平均所得可望突破4萬美元。

賴清德續說，除總體經濟進步，也持續推動加薪減稅、擴大社會投資，包括0至6歲國家一起養、高中職公私立皆免學費、長照3.0，目的就是增加家庭可支配所得與提高平均薪資，去年來看，「平均薪資年成長率（3.09%）高過物價通膨指數（1.6%），這是不錯的成果」，此外，台灣的貧富差距也比日本、南韓好，台灣去年基尼係數維持在0.27，希望2028年前能做到經濟更進步的同時貧富差距也能得到控制，「希望家戶的基尼係數能夠維持在0.35以下」。

