看好全球產值破千億美元 宏碁遊戲獨創「通路代理」與「美術代工」雙引擎

宏碁遊戲董事長高樹國（左）表示，隨著全球遊戲產業產值突破千億美元大關，公司建構獨創「通路代理」與「美術代工」雙引擎商業模式。（記者張慧雯攝）

〔記者張慧雯／台北報導〕宏碁遊戲（6908）董事長高樹國表示，隨著全球遊戲產業產值突破千億美元大關，公司建構獨創「通路代理」與「美術代工」雙引擎商業模式，迅速在亞洲市場建立競爭壁壘，去年營收55.2億元、年成長28.4%，其中，受惠於遊戲硬體通路的市占率快速擴張，2022年至2025年營收年均複合成長率（CAGR）高達34.64 %。

高樹國表示，宏碁遊戲獨創「通路代理」與「美術代工」雙引擎商業模式，下游通路掌握多個重量級硬體代理權，憑藉著對線下實體通路與線上電商的精準掌握，自2020年成立以來，成功於5年內將獲利模式複製到香港、菲律賓及新加坡，構建龐大的區域銷售網絡，為國際大廠進入亞洲市場的首選合作夥伴 。

此外，宏碁遊戲也併購在新加坡和倫敦雙重掛牌上市的全球知名遊戲美術代工廠唯晶科技。高樹國說，藉此可成功串聯產業上游的內容開發與下游的品牌通路，強化產業鏈整合上的競爭力。

展望未來，宏碁遊戲持續拓展東南亞與全球市場，透過資源整合與技術導入，提升營運效率與服務能力；並以穩健的財務結構與清晰成長的策略，持續創造長期價值，宏碁遊戲的代理業務及遊戲代工版圖，兼具穩定營收及高成長潛力，可望推動在全球數位娛樂產業中持續擴大影響力。

