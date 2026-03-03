紡織5台廠揮軍德國狩獵展 4天創造9478萬商機

紡拓會表示，為強化我國紡織產業拓展海外市場，本月率領5家台廠揮軍第52屆德國紐倫堡國際狩獵暨戶外用品展。（紡拓會提供）

〔記者方韋傑／台北報導〕紡拓會今天表示，為強化我國紡織產業拓展海外市場，本月率領5家台廠揮軍第52屆德國紐倫堡國際狩獵暨戶外用品展（IWA），4天展期內吸引400位買主至台灣展區參觀，包括德國TASMANIAN TIGER、法國FRANCITAL、挪威Bergans、義大利UNIVERS、捷克BANNER等國際品牌皆到場商洽，現場接單金額約30萬美元（約新台幣947.8萬元）未來商機上看300萬美元（約新台幣9478.2萬元）

紡拓會指出，此次赴德的台廠包括宏裕、五綸、郁祥、永高、湯姆隆等5家業者，該展會由NürnbergMesse GmbH主辦，VDB德國專業武器製造協會、JSM德國狩獵及體育槍枝彈藥製造協會共同贊助，主辦單位透過交流晚會以促進原料供應商、製造商和零售品牌之間的聯繫，對於產業未來的永續方向亦凝聚高度共識。

主辦單位數據顯示，本屆參展商數量達到1050家，其中83%來自德國以外的國家，共計有121國、超過2.5萬5千人次買主參觀，其中70%為國際買主。2025年全球狩獵裝備市場預估達236.7億美元（約新台幣7478.3億元），在全球地緣政治不穩定之際，軍警與安全防護相關需求持續升溫，市場動能強勁。

紡拓會觀察，IWA展為全球規模最大的狩獵及戶外用品展，與Enforce Tac同由德國紐倫堡展覽公司主辦，並於同一展館、相近檔期舉行，兩展長期形成戶外狩獵與安全防護產業聚落。為因應市場應用逐步朝專業軍警與防護領域深化之趨勢，後續將組團參加於2027年3月1日至3日舉辦的紐倫堡警備用品展Enforce Tac，以協助我國高機能性與防護性紡織品業者強化國際布局。

