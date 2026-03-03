4兆元關稅退款啟動程序 川普延後退稅遭法院駁回

美國聯邦法院週一（2日）駁回川普政府試圖延緩關稅退款的請求。（法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕美國聯邦法院週一（2日）駁回川普政府試圖延緩上千億美元關稅退款的請求，這些關稅上個月（2月20日）被最高法院裁定為非法。聯邦巡迴上訴法院週一將此案移交下級法院處理，啟動了退稅程序的下一階段。

美國司法部在上週五提交的法庭文件中敦促聯邦巡迴上訴法院謹慎行事，暫緩90天，但法官們拒絕了這項請求。

截至去年12月中旬，美國政府已從這些關稅中收取超過1300億美元（台幣4.1兆元），根據賓州大學華頓商學院預算模型的計算，最終可能需要退還高達1750億美元（台幣5.53兆元）的關稅。

但最高法院並未就退稅問題提供任何指導意見；其裁決甚至沒有提及退稅。現在，位於紐約的美國國際貿易法院將決定這項複雜的退稅程序應如何進行。

在法庭文件中表示：「退款問題沒有任何理由拖延本法院的命令，更不用說拖延長達三個月了，並補充說，現在是發布命令的合適時機。」

美國國際貿易法院現已獲準啟動程序，為成功挑戰川普總統全球關稅政策的小型企業制定救濟方案。

最高法院於2月20日裁定，川普對世界大多數國家徵收的全面關稅非法，為繳納關稅的進口商尋求退稅掃清了障礙。

先前有人認為，最高法院（由共和黨總統任命的6名大法官以6比3的多數席位佔據）會成為川普的橡皮圖章，這種說法如今看來是站不住腳。這種指責經常被黨派色彩濃厚的民主黨人提出，也令許多態度曖昧的選民感到擔憂：他們雖然認同川普的許多政策，但同時也擔心他在政策和人事方面權力過大。

最高法院推翻川普力推的關稅政策，大法官由三名共和黨任命的大法官和三名民主黨任命的大法官組成，其中只有一名共和黨任命的大法官支持總統。

