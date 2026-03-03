文曄第一季高成長 董座看美伊衝突這樣說

文曄董事長鄭文宗（記者洪友芳攝）

〔記者洪友芳／新竹報導〕IC通路商文曄（3036）今天召開線上法說會，董事長鄭文宗指出，美伊戰爭對半導體業影響，目前未見直接影響，但如果衝突時間延長，可能衝擊整體經濟、通膨與需求，進而影響產業，情勢還不明朗，有待觀察；至於台美關稅協議影響，他認為，目前半導體關稅未變，不確定性已下降，文曄是全球化通路商，將依客戶需求進行最佳安排，供應鏈與貿易日益複雜反而凸顯大型全球通路商的競爭優勢。

對於第一季整體營運展望，文曄預估第一季營收將季增近四成，各應用以美金計價，汽車電子受亞洲農曆年淡季影響，季減中個位數%；工業與儀器需求回溫，季增中高個位數%；通訊與資料中心受AI強勁帶動，均呈高雙位數成長，其中資料中心年增將達倍數以上。消費性電子、PC與手機進入傳統淡季或僅小幅成長。

請繼續往下閱讀...

2026年全年展望，受惠AI需求強勁，將主要反映在資料中心與通訊營收，工業庫存回到健康水位，預期持續復甦；車用電子中長期看好，短期仍需觀察亞洲市場庫存調整；消費性電子、手機、PC等較依賴終端需求。

在應用面，鄭文宗指出，2025~2029年汽車電子複合成長率（CAGR）估約為7.9%，工業約11.5%，通訊9.7%，資料中心與伺服器最強，達25.7%；消費性約6.9%，PC與周邊6.8%，手機3.7%。各應用別相較前次預估均上修，其中資料中心上修幅度最大，AI技術持續推動多領域成長。文曄的公司資源將聚焦高成長、高毛利應用，包括資料中心與伺服器、通訊、汽車電子、工業，目標將在這些領域取得較高成長率，使公司整體成長優於市場，此策略與AI帶動的需求趨勢相呼應。

對於市場帶來挑戰，例如記憶體缺貨的影響，鄭文宗表示，記憶體供應問題對工業級與車用用量不大，主要影響消費型產品，以公司現有市場與應用分佈，影響可控。至於IC價格調整壓力，因成本上漲，部分半導體零組件出現漲價，公司將依服務價值維持合理固定毛利率，並與客戶溝通將漲幅轉嫁。

在AI領域，文曄代理運算、網路、光學與電源等產品線，公司認為，皆展現強勁成長。面對CSP自建AI資料中心，通路商以專業零組件管理等服務協助客戶加速基礎建設佈建。AI伺服器需大量被動元件，但目前僅佔公司營收個位數百分比。公司聚焦主動元件代理，併購Future與與日電貿策略聯盟，補強歐美與台灣的被動元件佈局、擴充產品線，提供一站式採購與全球供應鏈管理服務，創造更多商機。

鄭文宗表示，受AI基礎建設驅動，半導體市場成長加速，預估今年市場規模將提前達1兆美元。AI除帶動機器人等終端，也因資料中心用電上升，推升高效電源供應半導體需求。

公司對第一季與全年營運展望樂觀，成長動能主要來自AI帶動的資料中心與通訊，雖AI相關業務可能稀釋毛利率，但高營運槓桿有助穩定營業利益率，公司更著重整體獲利成長與營運資金回報率。

文曄營運資金融資以美元為主，公司預估美元降息有助益，長債多為台幣，淨利息費用主要受營運資金變動影響，業務成長將推升利息費用。因第一季營收預期大幅成長，淨利息費用季增，約11–13億元。

文曄第四季存貨天數上升，主要為了因應第一季顯著出貨成長，後續將視需求、出貨與供應鏈配合調整，維持在相對健康水準。對於股利政策，文曄目標維持穩定淨利配發率，水準與去年相近，實際配發率、金額與除息時間待董事會決議後公告。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法