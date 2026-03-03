信邦2月營收年月雙減 今年營運拚逐季增溫

今年前2個月的出貨金額已較去年下半明顯回升，隨著各產業需求回溫及新產品陸續投產，今年營運將逐季增溫。（信邦提供）

〔記者方韋傑／台北報導〕電子零組件廠商信邦（3023）2月營收26.10億元，月減7.02%、年減5.43%，今年前2個月營收累計為54.18億元，較去年同期減少1.85%。信邦指出，今年前2個月的出貨金額已較去年下半明顯回升，隨著各產業需求回溫及新產品陸續投產，今年營運將逐季增溫。

信邦指出，2月營收減少，主要是受農曆過年假期工作天數減少的影響；前 2個月業績相較於去年同期，則是受到太陽能產業營收較去年同期減少36.36%所致。旗下5大產業前2個月的營運表現相較於去年同期，汽車成長19.45%，醫療及健康照護成長8.04%，工業應用成長7.28%，通訊及電子週邊減少8.48%，綠能及節能減少22.98%。

請繼續往下閱讀...

以產品別銷售比重來看，信邦連接線組生產銷售佔合併營收75.69%，連接器及零組件銷售佔24.31%。進一步按照產業類別銷售分佈細分，工業應用佔合併營收31.91%，通訊及電子週邊佔20.54%，綠能及節能佔19.67%，汽車佔18.68%，醫療及健康照護佔9.20%。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法