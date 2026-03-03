Gogoro攜手迪士尼 EZZY 500打造玩具總動員車款

Gogoro電動機車今天宣布與迪士尼皮克斯《玩具總動員》跨界合作，白牌入門車款 Gogoro EZZY 500不加價推出玩具總動員系列，以受到大、小朋友喜愛的兩大角色「巴斯光年」、「翠絲」為靈感，打造「浩瀚宇宙號」與「歡樂牛仔號」車款。（Gogoro提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕Gogoro電動機車今天宣布與迪士尼皮克斯《玩具總動員》跨界合作，白牌入門車款Gogoro EZZY 500不加價推出玩具總動員系列，以受到大、小朋友喜愛的兩大角色「巴斯光年」、「翠絲」為靈感，打造「浩瀚宇宙號」與「歡樂牛仔號」車款。

Gogoro EZZY 500玩具總動員系列車款售價7萬4980元，扣除補助後最低入手價不到4萬元，即日起至3月29日前選購，早鳥限定享1元加購「玩具總動員配件大禮包」優惠（總價值3860元），包括造型防滑踏墊、安全帽與超容量巧納袋。

Gogoro表示，EZZY 500玩具總動員系列共推出兩款，包含以巴斯光年作為靈感的「浩瀚宇宙號」，和翠絲款「歡樂牛仔號」，在車款設計融入一系列有趣彩蛋，車前飾版有玩具總動員徽章。

在車身側邊也有巧思，「浩瀚宇宙號」配置巴斯光年雷射按鈕；「歡樂牛仔號」鑲上《玩具總動員 4》中胡迪交接給翠絲的「警長徽章」，加碼標配「極簡頭燈造型矽膠套」，座墊後方點綴專屬電繡圖騰。

為滿足通勤族和家庭日常多元的移動需求，Gogoro選定白牌入門首選EZZY 500作為系列車款，擁有5.5 kW白牌動力與雙電池配置，提供充足的動力和續航力，搭載輪轂馬達簡單好保養。

車身設計以實用為核心，具備超長70公分座墊，置物空間擁有32.5公分的腳踏空間，最多可放置28吋行李箱6，並配有一鍵啟動倒車功能，移車毫不費力。

