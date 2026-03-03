達發攜手Fraunhofer IIS 發表新世代多聲道空間音訊技術

達發攜手Fraunhofer IIS 於 MWC 2026 發表 AB1595 平台新世代多聲道空間音訊技術。（公司提供）

〔記者卓怡君／台北報導〕IC設計廠達發（6526）今日與Fraunhofer IIS於2026 歐洲區世界通訊大會（MWC）上，共同發表專為新世代無線耳機打造的突破性多聲道空間音訊解決方案。此次合作將 Fraunhofer 領先業界的 LC3plus 編解碼器與 Cingo 空間音訊渲染解決方案，完美整合至達發旗艦級藍牙系統單晶片（SoC）AB1595 中，為高階行動裝置與延展實境（XR）應用，帶來高解析度、低延遲且具備高度抗干擾能力的無線多聲道音訊體驗。

此聯合解決方案的核心，在於建立一條無縫、高解析度的多聲道無線傳輸鏈，旨在滿足行動裝置、XR 及沉浸式媒體生態系日益增長的需求。透過達發專利的「高資料傳輸率技術 High Data-rate Technology （HDT）」，AB1595 平台提供了支援 Fraunhofer LC3plus 編解碼器所需的強大頻寬。兩者結合能以極具效率的位元率和超低延遲提供高解析度音訊，這對於突破傳統立體聲限制、實現具備擴展性的多聲道耳機設計至關重要。

在傳輸通道之外，Fraunhofer 的 Cingo 雙耳渲染技術能將多聲道內容，直接在耳機端轉化為沉浸式的 3D 聆聽體驗。Cingo 為影音串流、遊戲、沉浸式通訊與新世代媒體服務帶來栩栩如生的音效。面對複雜的多聲道內容，Cingo 不僅能完美保留音色，更具備出色的低功耗表現，這對行動及穿戴式裝置來說至為關鍵。此外，透過 CyweeMotion 的感測器融合技術，支援了具備頭部追蹤功能的動態空間音訊——這是實現沉浸式媒體與 XR 應用的關鍵。CyweeMotion 為真無線藍牙耳機（TWS）與開放式穿戴立體聲耳機（OWS）設計提供了單耳及同步雙耳 IMU 感測模式，在各種外觀設計上皆能帶來穩定且反應靈敏的頭部追蹤表現。

達發AB1595 提供了一個高度開放且對開發者友善的數位訊號處理（DSP）平台，能讓如 Fraunhofer 等先進的第三方演算法高效運行。此次整合充分展現達發的承諾：協助 OEM 廠商與行動生態系合作夥伴在競爭激烈的全球市場中脫穎而出。

達發資深副總經理楊裕全表示，達發致力於提供一個開放且強大的平台，賦能合作夥伴突破無線音訊的極限。AB1595 的設計旨在無縫支援複雜的第三方演算法。非常榮幸能與 Fraunhofer 合作，為新世代連網裝置打造具備沉浸感與擴展性的多聲道音訊體驗。

為了在都會區或展會等常見的高密度射頻（RF）擁擠環境中確保穩定效能，該解決方案整合Fraunhofer 的 LC3plus 進階遺失封包隱藏技術（Advanced Packet Loss Concealment, PLC），進一步強化了音訊串流的連續性與穩定度。結合達發科技的 HDT 高資料傳輸率技術，該系統將為現代行動網路與裝置生態系提供最佳化、穩健且高吞吐量的無線音訊體驗。

