川普全球降稅10％疊加MFN仍較差 產發署長：台灣失去比較優勢、ART仍是最好

經濟部產發署今舉辦新春記者會。（記者廖家寧攝）

〔記者廖家寧／台北報導〕川普調升全球稅率15%，台灣稅率須再疊加MFN（最惠國待遇）稅率，看似與原本對等關稅15%不疊加原MFN稅率相當，但主要競爭對手國日韓各有美日貿易協定與美韓FTA給予稅率優惠，與台美對等貿易協定（ART）相較之下，台灣並不與日韓在同一個起跑點。對此，經濟部產發署長邱求慧今天表示，看似稅率絕對值相當，但台灣失去比較優勢，「ART還是最好的結果」。

美國總統川普援引《國際緊急經濟權力法》（IEEPA）課徵對等關稅被美國最高法院判決無效，隨後川普改為援引《貿易法》122條款課徵10%並疊加MFN關稅。

經濟部產發署今舉辦新春記者會，產發署長邱求慧表示，112條款的10％稅率疊加MFN看似與ART的15%不疊加MFN稅率差不多，「但我們內部評估結果還是沒有比15%疊加MFN好，沒有比較好」，原因在於122條款是全球一體適用，但是ART的15%不疊加MFN是有相對優勢。舉例而言，在ART架構下，台灣與日韓是拉平，但在122條款下，韓國則因美韓FTA不需疊加MFN，看似「絕對值好像差不多，但我們沒有相對優勢」。

邱求慧表示，整體而言，稅率降至10%疊加MFN較原先暫定性稅率20%疊加MFN而言衝擊降低一點，但還是比ART來得差，ART架構下15%不疊加MFN還是最好的結果。

