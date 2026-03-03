貝萊德投信首檔主動式ETF 3/16開募

貝萊德投信首檔主動式ETF00985D將於3月16日展開募集。左起：00985D基金經理人游忠憲、貝萊德投信董事長謝宛芝、貝萊德投信董事總經理陳正芳。（圖由貝萊德投信提供）

〔記者吳欣恬／台北報導〕台灣ETF市場正式進入主動管理新戰場。貝萊德投信今宣布，在台首檔主動式ETF「貝萊德iShares安碩收益優化投資等級債主動式ETF」（00985D）將於3月16日至19日展開募集。該基金以全球投資等級企業債為核心，強調導入大數據與智能選債策略，盼在降息預期下，為投資人精準捕捉收益空間。

貝萊德iShares目前為全球規模最大的ETF發行商，管理規模達5.47兆美元。根據統計，全球每2.7元的債券ETF資產中，就有1元是由貝萊德管理，旗下債券ETF超過380檔，總資產規模達1.2兆美元，占全球債券ETF市場約36% 。

貝萊德投信董事長謝宛芝表示，台灣投資人對於全球化與專業化投資產品的需求持續成長。此次引進主動式債券ETF，主要是結合iShares深耕全球固定收益領域超過20年的專業，以及累積逾40年的系統化投資平台經驗，希望提供更具彈性的資產配置工具，協助投資人因應多變的市場環境。

不同於傳統被動追蹤指數的ETF，00985D強調「主動選債」。該基金運用智能選債策略，透過大數據分析與系統化模型，搭配投資團隊專業判斷，從全球市場中篩選標的。此舉旨在提升選債效率，讓投資組合在不同市場條件下，仍能維持一致的投資紀律。

貝萊德指出，隨著美國利率維持在高檔盤整，投資等級債的吸引力顯現。目前美國投資等級企業債指數收益率接近5%，投資人無需承擔過高的信用風險，即可獲得具吸引力的收益；此外，未來若啟動降息循環，債券價格亦具備潜在的資本利得空間。

00985D擬任基金經理人游忠憲指出，該基金心，從品質、價值與市場動態三大面向進行嚴謹選債，並透過衍生性工具策略優化收益結構。他強調，主動管理機制能隨市場環境動態調整，協助投資人在不同景氣循環中維持穩健配置。

不過，貝萊德也提醒投資人，該基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券，且配息來源可能涉及收益平準金，並無保證收益及配息，投資前應審慎評估風險。

