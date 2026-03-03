美國進口車輛關稅調降 INFINITI QX60率先降價30萬元

美國進口車關稅將調降至零，裕日車（2227）進口的豪華車品牌INFINITI即日起率先響應美國製進口車輛關稅調降措施，一口氣降價30萬元，降幅約10~11%。（裕日車提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕美國進口車關稅將調降至零，裕日車（2227）進口的豪華車品牌INFINITI即日起率先響應美國製進口車輛關稅調降措施，一口氣降價30萬元，降幅約10~11%。

正7人座豪華休旅車INFINITI QX60 2.0t風尚款由268萬元調降為238萬元起、旗艦款由285萬元調降至255萬元。

裕日車表示，INFINITI QX60車系充分演繹當代日式豪華設計語彙，完美揉合沉穩氣場與俐落線條，立體車頭造型結合流線車側輪廓，展現自信而不張揚的視覺張力。

以源自日本皇室貴族文化的端正品格與秩序美學，呈現低調內斂尊榮風格，並透過精緻工藝與匠心設計細節，襯托全車大器格局與雅緻風範，體現車主深厚涵養風範。

為營造車室質感座艙細節，QX60嚴選細膩材質搭配極致講究職人工法，鋪陳全車溫潤觸感、營造寧靜而優雅的乘坐氛圍，並透過精心規劃三排座椅佈局，滿足全車珍貴乘客的乘適性與空間彈性。

行車安全方面，QX60實踐INFINITI「以人為本」造車理念，將便利性與安全科技整合於日常操作之中，搭載ProPILOT智慧駕駛輔助系統，實現Level 2等級的輔助駕駛功能。

