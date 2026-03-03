自由電子報
全國首張日圓保單 元大人壽日優寶日圓利率變動型終身壽險上架

2026/03/03 15:27

全國首張日圓保單！元大人壽日優寶日圓利率變動型終身壽險上架。（記者張慧雯攝）全國首張日圓保單！元大人壽日優寶日圓利率變動型終身壽險上架。（記者張慧雯攝）

〔記者張慧雯／台北報導〕去年赴日訪客人數逾676萬人次創下歷史新高，不少民眾也有許多日圓存款，元大人壽今日宣布推出國內首張「元大人壽日優寶日圓利率變動型終身壽險」，同時兼顧財務及保障規劃，為客戶提供優質資產配置新選擇。

元大人壽總經理翁志宏指出，元大人壽日優寶日圓利率變動型終身壽險具備三大強項，包括創新商品、合作通路、資產配置終身享有保障。而日優寶日圓利率變動型終身壽險，具有日圓收付的獨特利基，可運用於建構更多元的資產配置，對於已擁有日圓資金的客戶來說，能夠透過保險商品達成穩健累積、多元配置及保障規劃的多重目的，並滿足未來子女出國留學、工作旅遊或家庭置產的多元需求。

此外，元大證券、元大銀行與彰化銀行已率先上架首賣，精準掌握保險商品創新發展趨勢，為客戶提供專業、完整而優質的保險服務。同時，投保「元大人壽日優寶日圓利率變動型終身壽險」享有終身壽險保障至111歲，也可依自身規劃，選擇一次繳或二年期繳費的方式投保，快速完成資產配置；另外，透過利率變動設計，保戶可以依據宣告利率有機會享加值回饋分享金，加速資產累積的效果。

