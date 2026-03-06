千金股解密—信驊5274

股王信驊驊在2月26日早盤攻上萬元關卡，刷新台股史上最高股價紀錄。圖為信驊董事長林鴻明。（信驊提供）

〔財經頻道／綜合報導〕信驊（5274）為國內伺服器遠端管理（BMC）晶片、PC影音延伸晶片設計廠，目前掌握全球BMC晶片市場70%以上市佔率，為全球第一大廠。信驊在今年2月26日早盤攻上萬元關卡，盤中最高觸及10275元，刷新台股史上最高股價紀錄，成為台股開市60餘年來首度誕生的「萬元股王」。

千金股小檔案 股名 代號 信驊 5274 資本額 3.78億元 主要業務 多媒體積體電路、電腦周邊積體電路、高階消費性電子積體電路 產業利基 遠端伺服器管理晶片（BMC）、橋接控制器（Bridge IC）、I/O 擴充晶片（I/O Expander）及PRoT 安全性晶片 2025年EPS 累積前三季每股盈餘已達72.23元 2024年EPS 68.04元 2023年EPS 26.66元

信驊是專注於伺服器遠端管理晶片（BMC，Baseboard Management Controller）的IC設計公司，也是該領域的領導廠商。核心產品BMC晶片，主要功能是在伺服器開機前或作業系統故障時，仍可進行遠端監控與管理，包括系統監控與資安防護、電源控制、溫度監測、硬體診斷等。

隨著雲端運算、AI人工智慧及高效能運算（HPC）快速發展，全球資料中心需求大幅增加，AI伺服器對穩定性與資安要求更高，也帶動伺服器出貨量與管理晶片需求同步成長，使信驊成為AI基礎建設浪潮下的重要受惠者。

信驊主要產品應用於資料中心與企業級伺服器，客戶涵蓋國際大型雲端服務業者與伺服器品牌廠，技術實力與市占率長期居於領先地位。在全球BMC市場具備近獨占地位，市佔率高達70%至80%，主要客戶涵蓋Google、Amazon、Microsoft、Meta等雲端巨頭。每10台伺服器就有8台搭載信驊晶片。

2025年11月28日，信驊股價強攻漲停，突破7000元關卡，衝上7315元的新天價，改寫台股個股史上最高的收盤紀錄。不僅是台股首檔站上「7」字頭的個股，更打破了前股王大立光在2017年創下的6075元紀錄。

信驊2026年1月自結營收達新台幣9億元，首度突破9億元大關，創下歷史新高，月增3.23%、年增28.46%。法人估，在AI伺服器架構轉型與資安需求同步升溫帶動，BMC用量與單價（ASP）均具備長期成長動能，將推動信驊未來營運持續攀升，預估2026年與2027年每EPS將分別達162.84元與182.81元，續創歷史新高。

