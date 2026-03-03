文曄去年獲利年增49％ 每股盈餘11.6元創新高

文曄董事長鄭文宗（記者洪友芳攝）

〔記者洪友芳／新竹報導〕IC通路商文曄（3036）今日公布2025年第四季營收約為3421億元，季增約4%、年增約31%，超過財測上緣的3200億元；營業利益約59.9億元，季增6%、年增約42%，稅後淨利約新台幣41.9億元，季增約10%、年增約65%，超過財測上緣的41億元，以加權平均股數計算稅後每股淨利（EPS）約3.46元，季增約2%、年增約52%，創單季EPS歷史新高。

文曄表示，2025年上半年雖受關稅與匯率波動等不確定因素影響，但AI相關半導體需求持續成長加上Future營運逐步復甦，帶動全年營收與獲利創下歷史新高，全年自結營收約為1兆1779億元、年增約23%，營業利益約208.8億元、年增約37%，稅後淨利約135.4億元、年增約49%，以加權平均股數計算稅後EPS （扣除特別股股息）約11.6元，以期末股數計算則為10.5元。

展望2026年第一季，文曄指出，基於1美元兌換31.5元新台幣的假設，營收預估中位數約為新台幣4750億元、年增約92%，營業利益預估中位數約新台幣85.6億元、年增約87%，稅後淨利預估中位數約60.8億元、年增約125%，稅後EPS預估中位數約4.8元、年增約99%，營運將續創新高。

展望全年，文曄預估2026年整體半導體需求將維持成長態勢。根據各主要雲端服務供應商的資本支出計畫，AI基礎設施投資動能強勁且可望延續，帶動相關電子零組件需求成長。另外，在非AI領域，工業及車用半導體市場庫存已回復至健康水準，終端需求逐步向上游傳導，整體復甦趨勢穩健延續。

文曄指出，公司收購Future的效益已逐步顯現，在全球供應鏈持續移轉與結構更趨複雜化的背景下，公司將持續深化全球佈局，為供應商及客戶提供更高的附加價值與更完整的解決方案。

