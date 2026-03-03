這一鍋餐飲集團打造1個人燒肉品牌 套餐198元起

這一鍋餐飲集團打造全新的燒肉品牌《本炙所 板前燒肉 MEAT SOLO》，首店進駐高雄巨蛋商圈。（這一鍋提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕燒肉不再只是聚餐選項，也可以是一個人的用餐日常。這一鍋餐飲集團打造全新的燒肉品牌《本炙所 板前燒肉 MEAT SOLO》，首店進駐高雄巨蛋商圈。

《本炙所 板前燒肉 MEAT SOLO》主打「198 元起個人燒肉套餐」、「澳洲和牛肋眼加購只要98元起」及「8種日式靈感風味佐料自由搭配」，以低門檻的板前炙燒體驗，打造「一人也能日常享受的精緻燒肉」。

這一鍋餐飲集團表示，在高雄美食競爭最激烈的高雄巨蛋商圈，本炙所將「一個人也能坐在板前、看著職人展現刀工」的用餐模式切入市場，瞄準單人用餐、下班小酌、深夜覓食等多元生活場景。

店鋪營業時段橫跨午餐、晚餐與深夜，營業至凌晨2點，期望補足高雄夜間燒肉市場的選擇缺口，成為兼具品質與便利性的深夜餐飲新選項。

品牌標準套餐最低198元起，內容包含：海苔藜麥羽釜飯＋旬味湯品＋季節沙

拉＋風味漬物＋主食肉盤，且不收服務費，強調「吃得輕巧，也能吃得講究」。針對想提升份量的顧客，主打「＋100元多一盤肉」的彈性設計，只要398元即可享用大份量三層肉套餐組合，兼顧價格與飽足感，強化高CP值體驗。

除了標準套餐結構外，《本炙所》亦推出多款高話題加購主打，包括每日限量提供的「職人手切15公分牛舌」加購價298元，「鹿兒島 A5 板腱芯厚排」亦為人氣升級選項，加購價298元。

