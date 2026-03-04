自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

千金股解密—鴻勁7769

2026/03/04 08:20

鴻勁（7769）。（圖取自官網）鴻勁（7769）。（圖取自官網）

〔財經頻道／綜合報導〕鴻勁（7769）是半導體IC測試設備廠，主要專注於IC測試設備研發與製造，產品涵蓋測試分類機（Handler）、主動式溫控系統（ATC）及燒機測試設備等，為晶片量產過程中不可或缺的關鍵角色。去年11月，鴻勁在台股上市掛牌首日，以 1495元起漲，並一度爆漲至3000元，刷新多項台股掛牌紀錄，吸引資金瘋搶。

雖然鴻勁主攻的分類機及主動式溫控系統，在整體半導體設備市場中只占極小一塊，但2025年鴻勁以全年出貨超過兩千台的設備，創下年營收突破300億元、年增率高達116％的紀錄。

千金股小檔案

股名 代號

鴻勁6442

資本額

17.99億元

主要業務

半導體IC測試設備研發與製造

產業利基

AI晶片測試需求

2025年EPS

2025 年累計約 53.54 元

2024年EPS

32.95

2023年EPS

19.17

從客戶結構來看，客戶鴻勁名單橫跨國際晶片設計與雲端大廠，包括輝達、超微、Googld、AWS、高通、博通、聯發科、蘋果等；間接客戶則涵蓋台積電、京元電、日月光投控、力成、星科金朋等一線封測大廠。

在市場版圖方面，鴻勁在整體最終測試（簡稱 FT）與系統級測試（SLT）分選機市場，鴻勁整體市占約3成；但在目前輝達最倚賴的AI用FT領域，市占率則高達9成。尤其在高功耗AI晶片測試環節，結合ATC溫控技術，進一步鞏固技術門檻與客戶黏著度。

美系外資報告指出，看好鴻勁受惠AI應用晶片對成品測試主動溫控分選機需求激增，訂單已至年底，並將加速大規模擴產因應，看好2025至2027年營收及獲利，可望接近倍增，維持「買進」評等、目標價自3500元大幅調升至5800元。

隨著AI伺服器出貨持續放量，高階晶片對測試精準度與穩定性的要求不斷提升，測試設備成為產業鏈中不可忽視的一環。鴻勁憑藉技術整合與客製化能力，在AI測試市場建立高市占優勢。

鴻勁2024年10月登錄興櫃，2025年12月轉上市，今年2月入列MSCI全球標準指數（MSCI Global Standard Indices）。

link

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財