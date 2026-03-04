千金股解密—鴻勁7769

鴻勁（7769）。（圖取自官網）

〔財經頻道／綜合報導〕鴻勁（7769）是半導體IC測試設備廠，主要專注於IC測試設備研發與製造，產品涵蓋測試分類機（Handler）、主動式溫控系統（ATC）及燒機測試設備等，為晶片量產過程中不可或缺的關鍵角色。去年11月，鴻勁在台股上市掛牌首日，以 1495元起漲，並一度爆漲至3000元，刷新多項台股掛牌紀錄，吸引資金瘋搶。

雖然鴻勁主攻的分類機及主動式溫控系統，在整體半導體設備市場中只占極小一塊，但2025年鴻勁以全年出貨超過兩千台的設備，創下年營收突破300億元、年增率高達116％的紀錄。

請繼續往下閱讀...

千金股小檔案 股名 代號 鴻勁6442 資本額 17.99億元 主要業務 半導體IC測試設備研發與製造 產業利基 AI晶片測試需求 2025年EPS 2025 年累計約 53.54 元 2024年EPS 32.95 2023年EPS 19.17

從客戶結構來看，客戶鴻勁名單橫跨國際晶片設計與雲端大廠，包括輝達、超微、Googld、AWS、高通、博通、聯發科、蘋果等；間接客戶則涵蓋台積電、京元電、日月光投控、力成、星科金朋等一線封測大廠。

在市場版圖方面，鴻勁在整體最終測試（簡稱 FT）與系統級測試（SLT）分選機市場，鴻勁整體市占約3成；但在目前輝達最倚賴的AI用FT領域，市占率則高達9成。尤其在高功耗AI晶片測試環節，結合ATC溫控技術，進一步鞏固技術門檻與客戶黏著度。

美系外資報告指出，看好鴻勁受惠AI應用晶片對成品測試主動溫控分選機需求激增，訂單已至年底，並將加速大規模擴產因應，看好2025至2027年營收及獲利，可望接近倍增，維持「買進」評等、目標價自3500元大幅調升至5800元。

隨著AI伺服器出貨持續放量，高階晶片對測試精準度與穩定性的要求不斷提升，測試設備成為產業鏈中不可忽視的一環。鴻勁憑藉技術整合與客製化能力，在AI測試市場建立高市占優勢。

鴻勁2024年10月登錄興櫃，2025年12月轉上市，今年2月入列MSCI全球標準指數（MSCI Global Standard Indices）。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法